Agnelli | «Il nuovo Mondiale per Club non ci soddisfa»

Nuovo Mondiale per club - l’Eca guidata da Andrea Agnelli si oppone alla nuova formula : Andrea Agnelli , presidente della Juventus e dell’Associazione europea dei club , ha detto la sua in merito alle novità riguardanti il Mondiale per club “La decisione della Fifa di rinnovare il Mondiale per club nel 2021 non può essere sostenuta dall’Eca“. Lo dice Andrea Agnelli , presidente della Juventus e dell’Associazione europea dei club , bocciando nuova mente il Nuovo format annunciato d alla Fifa relativo al ...

