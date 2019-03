Agnelli costretto a rallentare sulla Superlega | annuncia riforma Champions con la Uefa

ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2019) La parziale vittoria di WSJ e Bundesliga La notizia, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, sembrerebbe essere che il progettoha subito un rallentamento. O quantomeno il progetto non può ancora essere considerato in fase di emersione. E con ogni probabilità non potrà essere presentato così com’era stato ideato. Oggi, al termine della 22esima assemblea dell’associazione dei club europei, Andreaha detto chiaro e tondo che la collaborazione con lasarà trasparente e ha smentito l’articolo del Wall Street Journal: «Non ho mai sentito parlare di unaLeague bloccata, con promozioni e retrocessioni». E ha smentito anche che le partite si disputeranno nei week-end.Fu Der Spiegel, grazie a Football Leaks, a pubblicare il piano dei top club d’Europa: ossia creare una sorta di Nba del calcio europeo. Una sorta di Nba soltanto ...

