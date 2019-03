Agnelli all’Eca | “Cambieremo le competizioni Uefa dal 2024”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Ad Amsterdam, dove si svolge la 22/a assemblea dell’Associazione dei club europei, il presidente dell’organismo Andreaha parlato del calcio del futuro, a partire dal Mondiale per club: “Non possiamo sostenere questo progetto. Preferiamo sviluppare una nuova visione per ledal 2024. La decisione della Fifa di rivitalizzare il Mondiale per club nel 2024 non può trovare il supporto dell’Eca. Siamo stati sempre molto chiari con la Fifa sul format della competizione. Siamo d’accordo per una revisione, perché al momento non ci soddisfa. Prima di parlare di una revisione dobbiamo però parlare di alcuni punti con la Fifa anche per quanto riguarda il calendario internazionale. La competizione deve esser definita prima del 24 giugno e dobbiamo capire come gestire il calendario. Abbiamo parlato con la Fifa, vogliamo che siano allineati ...

