Ad Atina raccolti oltre mille Pneumatici Fuori Uso | liberate dai rifiuti le sponde del

(Di martedì 26 marzo 2019) Sono stati raggruppati nello scorso weekend, grazie alla massiccia partecipazione di tutta la cittadinanza,1.000 PFU, circa 8.000 kg, in diversi punti di, Comune in provincia di Frosinone ritenuto uno de “i Borghi più Belli d’Italia”. Il Consorzio EcoTyre, con un proprio camion, trasporterà glipresso gli impianti di trattamento che si occupano del loro corretto recupero. Questa iniziativa di EcoTyre rientra in PFU Zero, un progetto di raccolta straordinaria attraverso il quale il Consorzio si occupa di ripulire dagli PFU, a titolo completamente gratuito per le Amministrazioni locali, le zone più belle d’Italia. Gli interventi di raccolta PFU Zero sono affiancati da attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale che spiegano ai cittadini la corretta filiera degli PFU e le modalità per liberarsene senza compromettere l’ambiente.Gli PFU sono, infatti, ...