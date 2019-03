Aborto | ecco la proposta di legge della Lega sull' adozione del concepito

Sopravvivere all’ Aborto - ecco le storie di 5 feti che ce l’hanno fatta per caso : “Meritavo ancora di vivere” : Si parla spesso di aborto, di leggi a protezione delle donne o dei feti , di diritto alla vita o di obiettori di coscienza. A volte si arriva a pensare all’aborto come alla soluzione più conveniente, senza soffermarsi a riflettere su quello che davvero significa: si sta interrompendo la vita di un essere vivente, non ancora fuori dal grembo materno ma comunque vivente e soprattutto innocente. fatta eccezione per i casi in cui è in pericolo la ...

Legge sull’Aborto nello stato di New York - si scatenano i soliti idioti “cacciatori di bufale” ma in realtà è tutto vero. Ecco le CARTE : In questi giorni si discute molto sulla nuova Legge sull’aborto introdotta nello stato di New York con il Reproductive Health Act. In molti sostengono si tratti di una delle tanto care “fake news”, utilizzate per fomentare chissà quale ostilità o opposizione politica, soprattutto quando si parla di “aborto consentito fino all’ultimo giorno di gravidanza”, come riportato in un nostro articolo di ieri. Cerchiamo allora di fare chiarezza su quanto ...