Abolita l’ora legale | il Parlamento europeo approva la proposta

(Di martedì 26 marzo 2019) Il prossimo 20 marzo sarà la penultima volta dovremo spostare le lancette dell’orologio, perché ilha votato a favore dell’abolizione delnel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione che stabilisce la fine del passaggio dalsolare a quellache entrerà in vigore però tra due anni. C’è quindi ancora un po’ di tempo.Detto ciò ogni Stato deciderà poi cosa fare e come adattarsi. Nel testo viene che i Paesi dell’Ue che decidono di manteneredovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono manteneresolare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021.deputati chiedono inoltre che i Paesi Ue e la Commissione coordinino le loro decisioni per garantire che l’applicazione ...

