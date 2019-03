5 viaggi in bici per essere felici da 1 giorno a una settimana

vanityfair

(Di martedì 26 marzo 2019) La via TraianaCiclovia del MincioCiclovia dell'Alpe AdriaCastelli della LoiraDanimarca, verso BillundLa via Traianain- Ladellatà (Ludovica Casellati)L'autriceIn cerca di cambiamento? Pedaliamo! Perché come racconta Ludovica Casellati, giornalista, scrittrice e autrice di Ladellatà ora in libreria, andare inpuò svoltare non solo il nostro modo diare ma anche di vivere. «La– dice Ludovica Casellati – è il luogo dove nascono le idee. Ho scritto il libro per mettere in luce una serie di considerazioni che ho maturato durante la mia vita incletta». Un’avventura cominciata un po’ per caso come tutte le belle storie: dopo un inaspettato invito a provare uno innella Loira con la sua famiglia, Ludovica Casellati non l’ha più abbandonata. Ora invita tutti a provare. «Sono tanti a pensare che ...

bicaholic : io: compro pochi vestiti quasi tutti ai mercatini dell'usato, uso i soldi dei regali di compleanno e natale per pag… - IreneMisucci : RT @cristinamontag: da ascoltare bellissima puntata #viaggi in #bici da Roma ad Atene #massimoberardi intervistato dalla bravissima #mariac… - cristinamontag : da ascoltare bellissima puntata #viaggi in #bici da Roma ad Atene #massimoberardi intervistato dalla bravissima… -