30 miliardi di accordo tra Francia e Cina In Italia | invece | l' accordo per portare a

Brexit senza accordo - conto immediato da 10 miliardi per l'Ue - 600 milioni solo per l'Italia : "Una Brexit senza accordo costerebbe all'Europa 10 miliardi di euro a partire da subito. solo l'Italia ci rimetterebbe 500-600 milioni di euro". Daniele Viotti è preoccupatissimo. Lo incontriamo all'Europarlamento di Strasburgo al termine del dibattito in aula sulla Brexit, all'indomani della seconda bocciatura dell'accordo tra Londra e Bruxelles ieri sera a Westminster e mentre sul divorzio del Regno Unito dall'Ue si allunga pericolosa ...

Ambiente - Rapporto ONU : necessari 22mila miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : E’ stata pubblicata la 6ª edizione del Global Environmental Outlook (Geo): si tratta di un Rapporto prodotto da 250 scienziati ed esperti provenienti da oltre 70 Paesi, divulgato mentre i ministri dell’Ambiente di tutto il mondo sono riuniti a Nairobi per partecipare al forum ambientale di più alto livello. Dal report emerge che clima stabile e aria pulita sono interconnessi: le azioni di mitigazione del clima per raggiungere gli ...

Brexit : senza accordo impatto dei dazi sull’export dell’Italia da 1 - 3 miliardi : In caso di uscita della Gran Bretagna dall‘Unione europea senza accordo l’impatto delle tariffe sull’export delle imprese italiane verso il Regno Unito potrebbe ammontare a 1,3 miliardi di euro annui. Una hard Brexit avrebbe un impatto sulle imprese italiane che esportano sul territorio britannico “repentino e costoso“. E’ quanto si sottolinea in un rapporto dell’Anra, l’associazione che raggruppa ...

Usa - accordo bipartisan per evitare nuovo shutdown : “1 - 3 miliardi per barriere al confine con il Messico” : Un accordo bipartisan è stato raggiunto al Congresso americano per finanziare la sicurezza del confine col Messico ed evitare un nuovo shutdown dal 15 febbraio. Il testo non parla di “muro”, ma prevede 1,375 miliardi di dollari per realizzare delle barriere al confine, tra cui oltre 100 chilometri di reticolato. Finora il presidente Donald Trump non ha mai arretrato sulla sua richiesta di 5,7 miliardi per costruire un muro di ...

Usa - accordo anti-shutdown : 1 - 3 miliardi per barriere con il Messico - : L'intesa, secondo le anticipazioni, non parla del Muro ma prevede fondi per realizzare delle barriere al confine, tra cui oltre 100 chilometri di reticolato. Botta e risposta tra il tycoon e il ...

Dovevamo sconfiggere i talebani. Dopo mille miliardi spesi siglato l’accordo di pace. Con chi? Con i talebani! : Quando ci dicono “aiutiamoli a casa loro”, facciamoci il segno della croce. Si sia trattato di esportare il benessere o la democrazia, l’esito è stato sempre catastrofico. Diciotto anni fa, Dopo le Torri gemelle, gli Stati Uniti decisero di dare una virile lezione al mondo e chiamò l’Occidente a sistemare una volta per tutte i barbari aggressori. Furono presi di mira i talebani e quindi fu decisa l’invasione dell’Afghanistan per combattere la ...

Eni socio degli Emirati nelle super raffinerie : accordo da 3 - 3 miliardi : Un investimento da 3,3 miliardi di euro con l'obiettivo di estendere il proprio mercato e di aumentare la capacità di raffinazione. Eni firma un accordo con l'azienda Emiratina Adnoc, rilevando il 20% ...

Eni - accordo da tre miliardi per il colosso della raffinazione ad Abu Dhabi : Perché si tratta di una operazione dal significativo valore strategico? Perché Adonc controlla il quarto complesso di raffinazione al mondo, nonché uno dei più avanzati tecnologicamente. Perché so ...