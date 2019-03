10 serie tv divertenti e brillanti per ridere di gusto e risollevare il morale

optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)Netflix, Prime Video, NOW TV, TIMvision, Infinity, Chili... Sulle piattaforme di streaming c'è così tanto da vedere che a volte sembra non ci sia nulla. Come fare, quindi, quando si ha voglia di guardare qualcosa di spassoso senza rinunciare alla qualità? Per venire a capo dell'annosa questione abbiamo stilato una lista di 10tvche, no, non include Friends né The Big Bang Theory, perché a noi non piace vincere facile e abbiamo altri assi da giocare. Iniziamo.Grace and FrankieDopo 5 stagioni non è più un segreto per nessuno: Jane Fonda e Lily Tomlin sono un duo comico pazzesco. Acciaccate come le settantenni che sono, ma pimpanti come le trentenni che sentono di essere, le loro Grace e Frankie superano un'iniziale ostilità recicproca per affrontare le sfide più inattese della terza età. La prima? I loro mariti si innamorano l'uno dell'altro.Perché ...

Aljangelo : @Menodiunminuto 1)Don Winslow con i libri della serie delle indagini di Neal Carey) simpatici e divertenti ! 2)Anto… - aIbicocca : Se non vi va di guardare tutta la serie ma siete comunque curiosi di guardare qualche episodio, vi consiglio • Epis… - unfears : Ho dovuto bloccare 2 di voi qui sopra perchè proprio non ce la faccio a vedere i vostri tweet, palesemente fatti pe… -