Xiaomi Super Charge Turbo è ufficiale | ricarica ultrarapida a 100 W

Redmi Note 7 punta a 4 milioni di vendite entro la fine di marzo e quelle di Xiaomi Mi 9 dovrebbero superare quota 1 - 5 milioni : Dopo aver raggiunto il milione di unità vendute sul suolo nazionale, Redmi Note 7 è finalmente arrivato in India e in Europa e ora punta a raggiungere i 4 milioni di vendite entro la fine di marzo, mentre Xiaomi Mi 9 supererà sicuramente il traguardo di 1,5 milioni di unità entro la fine di questo mese. L'articolo Redmi Note 7 punta a 4 milioni di vendite entro la fine di marzo e quelle di Xiaomi Mi 9 dovrebbero superare quota 1,5 milioni ...

Questa è una super offerta : Xiaomi Mi Mix 3 a 445€! : Ecco le offerte Gearbest aggiornate automaticamente ogni giorno per voi. Per chi non lo sapesse, GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte leggi di più...

Come installare Google Fotocamera su Xiaomi Mi 9 - così da avere foto super : Scopriamo Come fare a installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, anche se per il momento non è presente il supporto per il sensore grandangolare. L'articolo Come installare Google fotocamera su Xiaomi Mi 9, così da avere foto super proviene da TuttoAndroid.

Il sensore di impronte nel display degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE è super preciso secondo i test del produttore : Xiaomi ha annunciato i risultati dei test del sensore di impronte digitali integrato nello schermo degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il sensore di impronte nel display degli Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE è super preciso secondo i test del produttore proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 e Snapdragon 855 alzano l’asticella superando i 370.000 punti su AnTuTu : Al MWC 2019 di Barcellona abbiamo avuto modo di provare Xiaomi Mi 9 e lo abbiamo messo alla prova su AnTuTu, dove non ha deluso le aspettative. L'articolo Xiaomi Mi 9 e Snapdragon 855 alzano l’asticella superando i 370.000 punti su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Super ammiraglia lo Xiaomi Mi 9 ad un prezzo piccolo piccolo - la disponibilità in Italia? : Lo Xiaomi Mi 9 è stato appena ufficializzato oggi 20 febbraio in Cina, nella stessa giornata in cui verrà lanciata anche la nuova serie Samsung Galaxy S10. Lo smartphone sembrerebbe invidiare ben poco al rivale più blasonato con una scheda tecnica di tutto rispetto e pure con un prezzo estremamente appetibile per un gran numero di potenziali acquirenti. Partiamo proprio dalle specifiche hardware dello Xiaomi Mi 9. Il telefono può contare su ...

Xiaomi Mi 9 - Mi 9 Explorer Edition e Mi 9 SE ufficiali : un super trio di smartphone dai prezzi allettanti : Xiaomi ha annunciato oggi i suoi top di gamma Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, con notch a goccia, lettore di impronte nello schermo e potenza da vendere. L'articolo Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition e Mi 9 SE ufficiali: un super trio di smartphone dai prezzi allettanti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 potrà vantare audio di qualità - modalità Game Turbo - protezione Gorilla Glass 6 e schermo Super AMOLED di Samsung : Lei Jun, CEO di Xiaomi, continua a svelarci quelle che dovrebbero essere le feature di Xiaomi Mi 9. Scopriamo insieme le ultime anticipazioni L'articolo Xiaomi Mi 9 potrà vantare audio di qualità, modalità Game Turbo, protezione Gorilla Glass 6 e schermo Super AMOLED di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 è in super offerta da Esselunga fino a esaurimento scorte : Xiaomi Mi Band 3 è la nuova "offerta Tech" di Esselunga, valida da oggi fino al 20 febbraio nei negozi selezionati, salvo esaurimento scorte. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 è in super offerta da Esselunga fino a esaurimento scorte proviene da TuttoAndroid.

Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà la modalità Super Night Scene per la fotografia notturna : Wang Chuan, co-fondatore di Xiaomi, conferma che molto Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà un aggiornamento con la Super Night Scene. L'articolo Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà la modalità Super Night Scene per la fotografia notturna proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 SE otterrà la Modalità Super Night Scene alla fine di febbraio : Lin Bin ha annunciato su Weibo che la Modalità Super Night Scene alla fine di febbraio sarà messa a disposizione dei possessori di Xiaomi Mi 8 SE L'articolo Xiaomi Mi 8 SE otterrà la Modalità Super Night Scene alla fine di febbraio proviene da TuttoAndroid.