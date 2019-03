Xi Jinping porta il 5G Made in China a Montecarlo | poi a cena da Macron

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Prima a Monaco, regno del 5G "in", poi a Villa Kerylos - a picco sulla Costa azzurra - per unaa 4 con iin ambiente da antica Grecia, arricchita dal prezioso dono di una traduzione d'epoca di un libro di Confucio. Infine, una notte nel letto di casa Xi fatto trasre nella suite del prestigioso Hotel Negresco di Nizza. Così è cominciata l'attesissima visita in Francia di Xi, reduce dalle aperture italiane alla Via della Seta. Domani all'Eliseo, dopo tante formalità e protocollo, si farà finalmente sul serio: approccio "europeo" diai tanti cantieri in ballo fra Bruxelles e Pechino, ma anche tanti contratti, ancora stasera in gran parte top secret.Lo sbarco dall'Italia è avvenuto direttamente in quel Principato di Monaco che non aveva mai assistito a una visita ufficiale di un presidente cinese e che nel 2019 ...

