WWE – Nikki Bella conferma il suo ritiro durante Total Bellas | “troppo vecchia per

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) A 35 anni,annuncia il suodal wrestling: laarriva nel finale di stagione dis Il finale di stagione dis porta con sé una notizia importante per la divisione femminile WWE:ha annunciato il suo. La 35enne ha spiegato di non riuscire più a reggere i ritmi legati agli show settimanali e ai continui viaggi, preferendo dedicarsi alla sua vita privata, all’azienda vinicola e al brand di vestiti di sua proprietà. Queste le parole di: “il tour europeo è stato bello ma mi sento troppoper viaggiare, il viaggio è stato davvero duro. Ero come: ‘perché sto facendo questo?’. Non mi sento bene. Le ragazze stanno facendo cose pazzesche sul ring. Sono davvero pronta ad appendere la divisa al chiodo, posso dirlo con certezza”.L'articolo WWE –il suos: ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Nikki Bella ha deciso di ritirarsi - - IsabellaFioreL : NIKKI BELLAAAAAAAAAAA como la de wwe ahre ajajajsjsj te quiero un chingo? - Elliottexile7 : RT @RingBabes: Nikki Bella's tits are magic #WWE #BellaTwins #WrestleMania -