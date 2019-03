WTA Miami – Tutto semplice per Petra Kvitova | la ceca asfalta Caroline Garcia e vola ai

WTA Miami : la Barty sorprende la Bertens - terzo set decisivo : WTA Miami, eliminata l’olandese Bertens, ai quarti di finale vola la Barty al termine di un incontro molto combattuto terminato al terzo set WTA Miami, l’olandese Bertens è stata eliminata agli ottavi di finale del torneo sul cemento americano. A far fuori la tennista olandese è stata la collega Barty, capace di eliminare la testa di serie numero 7 del torneo vincendo in tre set. La Barty è stata capace di rimontare dopo il ...

WTA Miami – “Sei la regina dell’esagerazione” : stretta di mano e alta tensione fra Kerber e Andreescu! [VIDEO] : Seconda vittoria in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber: la tedesca, a fine match, non risparmia una frecciatina alla giovane avversaria Prima nella finale di Indian Wells, poi nei sedicesimi di Miami: due successi in due gare per Bianca Vanessa Andreescu contro Angelique Kerber. La tedesca, campionessa in carica di Wimbledon, sembra aver trovato una vera e propria bestia nera nella giovane canadese. Al termine ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

WTA Miami : Stephens crolla sotto i colpi di Maria - successo per Pliskova : WTA Miami, Sloane Stephens è già fuori ai sedicesimi: l’americana ha perso contro Tatjana Maria, vittoria invece per la Pliskova WTA Miami infausto per Sloane Stephens, fuori dal torneo già ai sedicesimi di finale. La tennista americana ha infatti perso contro la collega Tatjana Maria con un risultato anche abbastanza netto, un 6-3 6-2 che non lascia spazio a repliche. Vittoria sofferta invece per Karolina Pliskova, la quale ha ...

WTA Miami : Halep vittoriosa a fatica contro la Hercog - Venus in scioltezza sulla Kasatkina : Simona Halep ha vinto contro la Hercog approdando agli ottavi di finale del torneo di Miami sul cemento: adesso Venus Williams La romena Simona Halep è approdata agli ottavi di finale del torneo di Miami, dopo aver battuto questa sera in tre set la Hercog. La gara non si era messa certo bene per la Halep, la quale ha perso il primo set prima di imbastire una bella rimonta chiusa con un 6-2 al terzo set. Adesso la romena troverà sulla sua ...

WTA Miami – Osaka cuore d’oro : la n°1 al mondo ferma il match per salvare un insetto! [VIDEO] : Naomi Osaka si dimostra una delle tenniste più sensibili del circuito: la giovane giapponese interrompe il suo match del WTA di Miami per salvare un piccolo insetto Naomi Osaka dimostra ancora una volta di essere una tennista dal cuore d’oro. Durante il match giocato contro Hsieh Wu a Miami, la tennista giapponese, numero 1 al mondo del tennis femminile, ha interrotto l’incontro per salvare un piccolo insetto presente nella sua ...

WTA Miami – Serena Williams non ce la fa : la statunitense costretta al ritiro : Ancora problemi per Serena Williams: la statunitense costretta al ritiro al torneo WTA di Miami Open Ancora problemi per Serena Williams: la tennista statunitense, numero 10 al mondo, dopo aver sconfitto la svedese Peterson all’esordio del torneo WTA di Miami Open, è stata costretta al ritiro. Serena Williams avrebbe dovuto affrontare oggi la cinese Wang nel terzo turno del torneo in corso sui campi in cemento statunitensi, ma con un ...

WTA Miami – Niente rivincita per Kerber - la Andreescu continua a non lasciare scampa alla tedesca : La rivincita della finale di Indian Wells la vince ancora la tennista canadese, che supera in tre set la propria avversaria Niente rivincita per Angelique Kerber, la tedesca perde ancora al cospetto di Bianca Andreescu che, dopo il successo in finale di Indian Wells, vince anche nei sedicesimi del Miami Open. Decima vittoria consecutiva per la canadese, che riesce ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-1 chiudendo la ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

WTA Miami – Clamoroso tonfo di Naomi Osaka - la numero uno eliminata dalla Hsieh in tre set : eliminata a sorpresa la numero uno del ranking WTA, costretta ad arrendersi alla tennista di Taipei in tre set Finisce ai sedicesimi di finale la corsa di Naomi Osaka al torneo WTA di Miami, la numero uno del mondo viene eliminata dalla Hsieh, capace di imporsi in tre set dopo due ore e venti minuti di gioco. La giapponese comincia bene il match portandosi in vantaggio di un parziale, prima di essere raggiunta e poi superata dalla sua ...

WTA Miami – Kvitova vola agli ottavi di finale : Vekic regolata in tre set : Kvitova stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA di Miami: superata in tre set Donna Vekic Prosegue col sorriso, seppur con qualche difficoltà, l’avventura di Petra Kvitova nel torneo WTA di Miami, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. La tennista ceca, numero 2 del ranking mondiale, ha mandato al tappeto la croata Vekic, arrivando però al terzo set. Dopo un buon inizio, Kvitova ha ceduto nel secondo set alla ...