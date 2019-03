Wikipedia oscura le pagine italiane prima del voto sul Copyright

(Di lunedì 25 marzo 2019)ledelsulL’associazione che sostiene l’enciclopedia libera ha fatto sapere che "dalle 8 di oggi, per 24 ore, le voci non saranno accessibili, ma rimanderanno a un banner informativo sulla riforma del diritto d'autore, in vista delin plenaria dal Parlamento europeo"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...