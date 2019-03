WhatsApp | regole per farsi ascoltare con un messaggio vocale La guida semiseria

Messaggi vocali su WhatsApp - le regole da seguire per farti ascoltare davvero : I Messaggi vocali su Whatsapp sono la cosa più comoda e, allo stesso tempo, più fastidiosa che ci sia nella popolare app di Messaggistica. Spesso, sono utili per fare presto e raccontare a voce una storia che richiederebbe decine di parole; altre volte, ti mettono in difficoltà in riunione, al cinema o in un ufficio, dove diventa complesso ascoltare i file senza disturbare gli altri. Insomma, una delizia per chi le invia e una ...