Wall Street apre all' insegna della prudenza

A Wall Street tornano le nubi - peggiore settimana da gennaio : I timori di una frenata dell'economia, e magari di una recessione, hanno pesato sull'umore degli investitori. A riaccenderli è stata l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di stato Usa , ...

I dati macro mandano ko l’Europa. Wall Street chiude in forte calo : L'attività manifatturiera del Vecchio Continente è calata ai livelli minimi da sei anni, risentendo della frenata di Francia e Germania. Intanto Oltreoceano la curva dei rendimenti dei bond governativi si è invertita, come non succedeva dal 2007. A Milano male le banche...

Wall Street chiude peggior seduta 2019 : 21.28 Chiusura in forte calo per Wall Street, nella peggiore seduta dall'inizio dell' anno. Il Dow Jones perde l'1,77%, il Nasdaq cede il 2,50%. Hanno pesato sugli investitori i timori di una frenata dell'economia e forse di una recessione, anche per l'inversione della curva dei rendimenti dei titoli di Stato Usa.

In rosso Wall Street : Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,12% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, l' S&P-500 perde l'1,28%, continuando la seduta a 2.818,2 punti. Pesante il Nasdaq 100 , -1,57%,, come l'S&P ...

Borse pesanti - Wall Street in rosso con inversione curva tassi Usa : I listini americani cedono oltre l'1% : per la prima volta dal 2007 i Treasury a tre mesi rendono più del decennale. L'Europa era già negativa dalla mattina per il calo della manifattura tedesca. Piazza Affari la penalizzata dal calo delle banche...

Nike - titolo crolla a Wall Street : Il marchio americano dello sport, nei tre mesi analizzati, torna finalmente a registrare un aumento del giro d'affari che è arrivato a toccare i 9,6 miliardi, un 7% in più rispetto ai 9 miliardi ...

Wall Street parte sottotono : Ultimo Opening Bell della settimana in rosso per Wall Street che dà inizio alle contrattazioni non proprio in maniera splendente a causa dei dati macroeconomici provenienti dal Vecchio Continente. Il ...

Il sommario del numero di marzo di Wall Street Italia in edicola : in edicola il numero di marzo di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle Copertina a metà strada tra economia e filosofia per il terzo numero dell'anno di WSI. Oscar di Montigny , amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione, ideatore e fondatore di MCU-Mediolanum Corporate University. Nell'...