Volley | Volley Scuola | grande partecipazione per la Giornata Mondiale dell' Acqua

Volley : Celebrata la Hall of Fame della pallavolo italiana : Simona Lertora- ' Il 2018 per DHL è stato davvero un anno fantastico, sia per aver condiviso le vittorie conquistate sul campo che per lo spettacolo offerto dal mondo del Volley a tutto il paese. Una ...

Volley : la pallavolo italiana ha celebrato la sua Hall Of Fame : Simona Lertora- ' Il 2018 per DHL è stato davvero un anno fantastico, sia per aver condiviso le vittorie conquistate sul campo che per lo spettacolo offerto dal mondo del Volley a tutto il paese. Una ...

Volley : Cev Cup - Trento in Turchia per tornare - dopo otto anni - a vincere in Europa : GLI AVVERSARI - Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite ...

Volley : Cev Cup - Trento nella tana del Galatasaray per il ritorno della Finale : GLI AVVERSARI - Il Galatasaray attende i Campioni del Mondo di fronte al proprio pubblico forte di un ruolino di marcia casalingo in 2019 CEV Cup pressoché perfetto: nelle precedenti quattro partite ...

Hall of Fame della Pallavolo : presso il Salone d’Onore del Coni si celebrano i protagonisti del Volley italiano : presso il Salone d’Onore del Coni, si è svolta quest’oggi la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame della Pallavolo italiana’: una splendida giornata nella quale celebrare le eccellenze del Volley tricolore Si è tenuta oggi, presso il Salone d’Onore del Coni la cerimonia di premiazione della “Hall of Fame della Pallavolo italiana”, un progetto cha ha lo scopo di ribadire la storia, il senso di appartenenza e i ...

Volley femminile - le migliori italiane della 25ma giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...

Volley – La Revivre Axopower Milano si concentra sui PlayOff Scudetto : le sensazioni di coach Giani : Le parole del tecnico Giani alla vigilia della sfida di PlayOff della Revivre Axopower Milano contro Modena Archiviata la regular season con la vittoria sulla Sir Safety Conad Perugia, per la Revivre Axopower Milano è tempo di concentrarsi sull’inizio dei Play Off Scudetto Credem Banca che prenderanno il via con l’anticipo che vedrà la squadra di coach Andrea Giani impegnata a Modena sabato 30 marzo (ore 18.00) contro i padroni di casa ...

Volley femminile - le migliori italiane della 25^ giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...

Volley - Playoff Scudetto : l’analisi del tabellone. Perugia favorita - Trento e Civitanova inseguono - Modena per risvegliarsi : La SuperLega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo a tutti gli incroci dei quarti di finale e a come si potrà sviluppare il tabellone. Perugia si presenta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro Monza: il ...

Malagò e Mornati consegnano la Palma d'Oro all'ex CT dell'ItalVolley Julio Velasco : ... svoltasi lo scorso 19 dicembre alla Casa delle Armi al Foro Italico, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. In quell'occasione ...

Volley - i migliori italiani della 26ma giornata di Superlega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Hall of Fame Volley - premiati Eleonora Lo Bianco e Paolo Tofoli. Oggi la cerimonia : tutti i riconoscimenti assegnati : Oggi si è svolta la cerimonia di Premiazione della Hall of Fame della Pallavolo Italiano. Presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, in una giornata targata DHL (sponsor delle due Nazionali), è stato dato il massimo risalto a questo progetto che vuole ribadire la storia e i valori del Volley azzurro. L’anno scorso vinsero Manuela Benelli e Samuele Papi che anche Oggi sono saliti sul palco insieme a Eleonora Lo Bianco e Paolo Tofoli, ...

Volley - le squadre italiane qualificate in Europa. Chi giocherà la Champions League e le altre Coppe nel 2019-2020? : Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel weekend incominceranno i playoff che assegneranno lo scudetto, Perugia si presenterà con i favori del pronostico per difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma i Campioni d’Italia dovranno stare attenti ad avversari importanti come Trento e Civitanova. Non andranno sottovalutate Modena che potrebbe risvegliarsi nel momento clou ...

Volley Club Frascati - l’Under 13 femminile è campione provinciale. Mola : “Sono contentissima” : Roma – Primo titolo stagionale per il Volley Club Frascati che, grazie all’Under 13 femminile portata avanti in collaborazione col Volleyero’ (e denominata per l’appunto Volleyro’ Frascati), ha conquistato il titolo provinciale di categoria. Un’annata dominata che ha avuto un epilogo giustissimo nella finale giocata ieri a Vigna Pia contro il Volley Friends: le capitoline sono state sconfitte per 2-0 al termine di un match tiratissimo come ...