Volley | la pallavolo italiana ha celebrato la sua Hall Of Fame

Hall of Fame della Pallavolo : presso il Salone d’Onore del Coni si celebrano i protagonisti del Volley italiano : presso il Salone d’Onore del Coni, si è svolta quest’oggi la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame della Pallavolo italiana’: una splendida giornata nella quale celebrare le eccellenze del Volley tricolore Si è tenuta oggi, presso il Salone d’Onore del Coni la cerimonia di premiazione della “Hall of Fame della Pallavolo italiana”, un progetto cha ha lo scopo di ribadire la storia, il senso di appartenenza e i ...

Pallavolo - Samsung Volley Cup : Lardini salva - Cuneo ai playoff : Samsung Volley Cup: la Bosca S.Bernardo fa un punto a Novara, è ai playoff. Reale Mutua ko con il Club Italia, la Lardini cade in casa ma è salva La Bosca S.Bernardo Cuneo è l’ottava e ultima formazione qualificata ai Play Off Scudetto, la Lardini Filottrano si salva, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri retrocede in Serie A2. Sono i verdetti della 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 ...

Pallavolo Femminile A1 – Nell’11ª Giornata c’è il ‘Derby delle Bollicine’ fra Bosca S. Bernardo Cuneo e Imoco Volley Conegliano : La Bosca S. Bernardo Cuneo, ambasciatrice dello spumante piemontese, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia della Imoco Volley Conegliano, in arrivo dalle terre del prosecco Il tempo della vendemmia è passato ma le due bollicine più famose d’Italia torneranno protagoniste in un campo particolare, quello del Volley Femminile. Sabato 16 marzo alle 20:30 al Pala UBI Banca di Cuneo la Bosca S. Bernardo, intrecciata a doppio filo ...

Lutto nel mondo della pallavolo : si è spenta Marisol Lavanga - giovane promessa della PM Volley : La giovane 17enne si è spenta a causa di una malattia crudele, che in pochissimo tempo non le ha lasciato scampo Un grave Lutto sconvolge la PM Volley, società costretta a piangere la scomparsa di una propria giovane atleta. Si tratta di Marisol Lavanga, deceduta all’età di 17 anni a causa di un tremenda malattia. Questo il comunicato della società: ‘ci sono cose che non vorremmo mai scrivere né tanto meno pensare, eppure siamo ...

Pallavolo SuperVolley. In edicola il numero di marzo : Haak - Kaziyski - Diouf - Nicolai e Bastianich i protagonisti del mensile per gli appassionati di pallavolo : È in edicola il numero di marzo di pallavolo Supervolley che in copertina propone il sorriso della stella svedese Isabelle Haak. Corteggiata da mezza Europa e in pieno testa a testa con Paola Egonu per il titolo di miglior realizzatrice del campionato di serie A1, per ora pensa soltanto a vincere con la maglia di Scandicci e a prendersi qualche rivincita finendo alla grande la stagione. Stesso obiettivo per Matey Kaziyski, che dopo la falsa ...

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Pallavolo - Serie A : si ferma a 9 vittorie la striscia di Milano - la PowerVolley sconfitta da Trento : La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata del 74° campionato italiano di Pallavolo Superlega Credem ...

Pallavolo – Al Lido la PowerVolley Academy : il presidente Fusaro tra il campo e il sociale : Il presidente della Revivre Axopower Milano annuncia la Powervolley Academy: le parole di Lucio Fusaro Week end alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica sera, alle ore 18.00, sarà impegnata nella trasferta di Verona contro i padroni di casa della Calzedonia per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. È un vero e proprio scontro diretto tra la compagine lombarda e quella veneta, in vista del rush ...

Volley : la Lega Pallavolo promuove la XII Giornata delle Malattie rare : ... la Giornata delle Malattie rare è oggi un evento di caratura mondiale che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo. In Italia la Giornata è coordinata da UNIAMO Federazione Italiana Malattie rare Onlus: ...

Pallavolo – Modena Volley - Micah Christenson finisce sotto i ferri : operazione al ginocchio perfettamente riuscita : Modena comunica la perfetta riuscita dell’operazione alla quale si è sottoposto Micah Christenson: il giocatore è finito sotto i ferri per risolvere un problema al menisco mediale del ginocchio sinistro Nella mattinata odierna Micah Christenson è stato sottoposto ad operazione chirurgica al menisco mediale del ginocchio sinistro da parte dell’equipe del Prof. Pederzini presso il Nuovo Ospedale civile di Sassuolo. ...

Spike Volleyball - la prima simulazione di pallavolo indoor - : Si tratta della prima simulazione esportiva della pallavolo, include i paesi più importanti al mondo e propone un gameplay del tutto innovativo. Il titolo riproduce fedelmente questo sport, ...

Pallavolo SuperVolley torna in edicola con il primo numero del 2019. Ecco le anticipazioni! : Pallavolo Supervolley torna in edicola con il primo numero del 2019 e lo fa raccontando la rinascita di Luca Vettori. Dopo un’estate senza azzurro, l’opposto di Trento si è riscattato con un grande inizio di stagione culminato con la conquista del Mondiale per club. Un trofeo in bacheca e un altro, la Coppa Italia, da rincorrere nella final four di Bologna in programma il 9 e 10 febbraio. Stesso trofeo che, tra le ragazze, rincorrono Sara ...

Pallavolo - Serie A : Imoco Volley Conegliano dominante - 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo : Pallavolo – 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo per l’Imoco Volley Conegliano che conclude un mese di gennaio perfetto L’Imoco Volley Conegliano conclude il suo gennaio perfetto con il 3-0 esterno alla Zanetti Bergamo e torna in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Nell’anticipo del turno infrasettimanale che precede le Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia, le pantere di Daniele ...