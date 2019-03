Volley | i migliori italiani della 26ma giornata di Superlega Sbertoli e Vettori i

Volley femminile - le migliori italiane della 24ma giornata di Serie A1 femminile. Egonu straripante - De Gennaro e Bosetti : strepitose in ricezione : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. LUCIA Bosetti: Non una partita straordinaria ma un dato salta all’occhio subito, l’83% in ricezione dell’azzurra che, quando la squadra è in difficoltà, ci mette la sostanza ed è disposta a sacrificarsi. Per lei 6 punti, di cui 1 ace e 3 ...

Volley - i migliori italiani della 25ma giornata di Superlega : il solito festival dei centrali. Giannelli e Lanza lampi azzurri : Nel weekend si è disputata la 25^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli: Non esce mai da questa classifica perchè sta tenendo un livello straordinariamente continuo di altissima qualità. A Modena gestisce al meglio tutte le situazioni e manda più volte in tilt il muro avversario. Ordinato, preciso, lucido: ...

Volley femminile - le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste - certezze Sylla e Ortolani : Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 24^ giornata. Giannelli e Spirito : registi al potere! Gli ace di Zaytsev e i muri di Alletti : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli. C’è la firma della sua magistrale regia nella vittoria meno semplice di quanto possa sembrare contro Ravenna, che regala ai trentini il secondo posto a due turni dal termine della regular season. Non perde mai la tramontana anche ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 23^ giornata. Giannelli-Vettori al top - Juantorena granitico - Botto-Beretta per l’impresa : Nel weekend si è disputata la 23^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. OSMANY Juantorena. Passeggiata di salute per la Pantera che, insieme a Leal e Sokolov, trascina Civitanova a un’agevole vittoria sul campo di Latina: 12 punti, 64% in fase offensiva e 100% in ricezione (su 7 palloni) sono i numeri di un grande ...

Volley femminile - le migliori italiane della 21^ giornata di Serie A1. Valentina Tirozzi e Laura Partenio determinanti : Si è svolta nel fine settimana la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. La principale sorpresa è stata la sconfitta di Novara a Monza, grazie alla quale Conegliano ha potuto allungare al comando della classifica. Di seguito le giocatrici italiane che hanno brillato maggiormente nell’ultimo turno di campionato. Valentina Tirozzi E RAPHAELA FOLIE. La coppia azzurra è risultata decisiva nella fondamentale e complicata ...

Volley - i migliori italiani della 22^ giornata di Superlega. Zaytsev rinato - Juantorena scatenato - Vettori ruggisce : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono maggiormente messi in luce in questo fine settimana. IVAN Zaytsev. Lo Zar rinasce dopo un periodo complicato, le cinque sconfitte consecutive di Modena avevano messo in difficoltà lo spogliatoio ma ci pensa l’opposto a trascinare i Canarini verso il successo contro Vibo Valentia: 26 punti, 57% in ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 21^ giornata. Juantorena graffia - Ricci cresce - bene Raffaelli : Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di Volley maschile. OSMANY Juantorena. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - le migliori italiane. Caterina Bosetti ruggisce - Sylla e Chirichella di qualità : Nel weekend si è disputata la 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel corso del fine settimana. Caterina Bosetti. Che ruggito della schiacciatrice che ormai è definitivamente recuperata: 18 punti, 3 aces, 3 muri, 82% in ricezione, 38% in attacco. Casalmaggiore ringrazia e arriva la vittoria contro Scandicci, terza della classe che perde terreno dalle due ...

Volley - Finale Coppa Italia 2019 : i migliori e i peggiori. Leon un mostro - Ricci strabiliante - Juantorena non basta - Zaytsev sottotono : Nel weekend si è disputata la Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley maschile, Perugia ha alzato al cielo il trofeo sconfiggendo Civitanova: i detentori del trofeo si sono confermati sul trono rimontando i cucinieri dallo 0-2. Di seguito le pagelle dei migliori uomini in campo e degli atleti di punta delle quattro squadre in gara alla Unipol Arena di Bologna. WILFREDO Leon: 10. Un vero e proprio fenomeno, non era in perfette condizioni ...

Volley femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Paola Egonu e Miriam Sylla - duello stellare. Letizia Camera decisiva : Lo spettacolo della Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di Volley femminile non ha deluso le aspettative. Dopo due semiFinali a senso unico, la sfida per la vittoria tra Novara e Conegliano, terminata con il successo delle piemontesi per il secondo anno consecutivo, ha espresso quanto di meglio il campionato italiano possa offrire a livello mondiale. Una serie di duelli appassionanti hanno poi coinvolto direttamente le giocatrici azzurre, ...