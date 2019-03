Volley | CEV Cup 2019 | finale Trento contro il Galatasaray per sfatare la maledizione di

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio ad un passo dal trionfo! Le Farfalle accolgono l’Alba Blaj nel ritorno della finale : The stage is set direbbero gli inglesi: il PalaYamamay si prepara a vivere una notte memorabile. Domani sera (ore 20.30) Busto Arsizio scenderà in campo contro la formazione rumena dell’Alba Blaj nel secondo atto della finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle si presentano all’appuntamento dopo aver ottenuto un netto successo per 3-0 in trasferta. Basteranno quindi due set per chiudere l’incontro e per ...

Video/ Trento Galatasaray - 3-0 - : highlights della partita - Volley - Finale Cev Cup - : Video Trento Galatasaray, risultato Finale 3-0,: gli highlights della partita di Volley maschile, Finale di andata della Cev cup. La Itas ipoteca il trofeo.

Volley : Cev Cup - Finale d'andata : Trento asfalta il Galatasaray : LA CRONACA DEL MATCH- La Trentino Itas si ripresenta al proprio pubblico per l'ultima partita europea in casa della sua stagione ancora priva di Lisinac, nemmeno a referto; lo starting six prevede ...

Volley - CEV Cup 2019 : Trento dolomitica - Galatasaray asfaltato nella Finale d’andata. Giannelli show - Coppa più vicina : Trento si comporta da padrona e demolisce il Galatasaray con un roboante 3-0 (25-15; 25-15; 25-20) nella Finale d’andata della CEV Cup 2019 di Volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici hanno dominato l’incontro in lungo e in largo davanti ai 3000 spettatori della BLM Group Arena e hanno chiuso la pratica in appena 69 minuti di gioco mettendo una seria ipoteca sulla conquista della Coppa: per ...

LIVE Trento-Galatasaray Istanbul Volley - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA : 3-0 - passeggiata dei dolomitici : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Galatasaray, Finale d’andata della CEV Cup 2019 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per andare a caccia del trofeo, l’obiettivo è quello di vincere per poi vivere in maniera più serena il match di ritorno in programma settimana prossima in Turchia dove bisognerà conquistare la Coppa. I ragazzi di Angelo Lorenzetti partiranno con tutti i ...

Volley : Cev Cup - per Busto in Romania un successo che avvicina al trofeo : LA CRONACA DEL MATCH- L' Alba Blaj parte con Kitipova - Baciu, Onyejekwe - Ninkovic, Newcombe - Lazarevic, Libero Vujovic. L' UYBA parte con Orro - Meijners, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, ...

CEV Volleyball Champions League – Imoco show in Turchia : fantastica impresa di Conegliano - staccato il pass per la semifinale : Champions League: impresa Imoco Volley Conegliano in Turchia, batte due volte l’Eczacibasi e va in semifinale! Il 3-1 pareggia il ko dell’andata, poi è 15-10 al Golden Set. Ora tocca a Savino Del Bene e Igor Gorgonzola fantastica impresa dell’Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli, sconfitte all’andata in casa al PalaVerde per 3-0, ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio domina la Finale d’andata - demolito l’Alba Blaj a domicilio : Busto Arsizio ha compiuto un passo importante verso la conquista della CEV Cup 2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno demolito l’Alba Blaj per 3-0 (25-19; 25-16; 25-14) nella Finale d’andata della seconda competizione continentale per importanza e ora sono più vicine al trofeo. Le ragazze di coach Marco Mencarelli si sono imposte con grande autorevolezza davanti ai 2000 spettatori del Transilvania Sporting Center Sibiu in appena ...

LIVE Alba Blaj-Busto Arsizio Volley femminile - Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA : andata da brividi per le lombarde : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alba Blaj-Busto Arsizio, Finale d’andata della CEV Cup 2019 di volley femminile. Le Farfalle incominciano la caccia al secondo trofeo continentale per importanza, si preannuncia una sfida particolarmente ostica contro la compagine rumena ma le ragazze di Marco Mencarelli partiranno con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della Coppa per la terza volta nella loro storica. Le ...