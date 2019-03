Vito Bardi nuovo governatore della Basilicata | trionfa la Lega | annichiliti i grillini

Cambio della guardia anche in Basilicata : vince il centrodestra con Vito Bardi : Dopo Abruzzo e Sardegna, anche in Basilicata vince il centrodestra dopo 24 anni di amministrazione di centrosinistra. Un voto importante anche a livello nazionale, che segna il sorpasso della ...

Regionali Basilicata - "il centrodestra avanti". Prime linee di tendenza : Vito Bardi in vantaggio - crollo M5s : Alla Regionali in Basilicata il centrodestra sarebbe già avanti. Secondo le linee di tendenza, anticipate da Rai2, il candidato in testa nella corsa alla presidenza è Vito Bardi, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Bardi, che sta aspettando i risultati con la sua famiglia, ha espres

La giornata di Vito Bardi : di Cristiano Fantauzzi giornata nel segno della famiglia per il generale Vito Bardi. Il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Basilicata ha scelto di immergersi nel fascino antico di ...

"De Vito ottenne appoggio Parnasi per Lombardi" : "Sono stati acquisiti elementi che permettono di affermare che il presidente del Consiglio Comunale, Marcello De Vito , ha chiesto ed ottenuto da Luca Parnasi un supporto per la campagna elettorale di ...

Vito Bardi : "La sinistra ha fatto a pezzi la Basilicata" : Forse uno dei più giovani ad intraprendere la carriera militare, visto che ad appena 16 anni, era il 1967, entrò alla scuola militare "Nunziatella". Oggi, che ne ha 68, 4 lauree, un master e svariati incarichi di comando, ha deciso di mettere la sua lunga esperienza nella Guardia di Finanza al servizio della comunità. Il generale di Corpo d'Armata (in congedo) Vito Bardi, potentino di origine, sposato con due figli, è il candidato del ...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie. E tira in ballo Lombardi. Lei : meschine insinuazioni : È una 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' del presidente M5S del consiglio comunale di Roma . 'Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo'. '...

De Vito - Raggi a Porta a Porta : sono su tutte le furie. E tira in ballo Lombardi. Lei : meschine insinuazioni : È una Raggi 'su tutte le furie' quella ospite a Porta a Porta a poche ore dall' arresto per corruzione del presidente M5S del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito . 'Questa notizia - dice - mi ...

Lombardi : chiarire vicenda De Vito - gravi accuse : Roma – “gravissime le accuse che hanno portato all’arresto di Marcello #DeVito. Ripongo la massima fiducia nel lavoro della magistratura con l’auspicio che si faccia chiarezza al piu’ presto su questa inquietante vicenda. L’onesta’ deve essere sempre la nostra stella polare”. Cosi’, in un tweet, Roberta Lombardi, consigliere del Lazio del M5s. L'articolo Lombardi: chiarire vicenda De Vito, ...

Speciale elezioni regionali Basilicata : Liste a sostegno del Candidato Vito Bardi

Politica M5S Senise sottolinea statale sinnica chiusa da 10 giorni, replica il Sindaco ci stiamo ...