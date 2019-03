Vito Bardi | chi è il nuovo governatore della Basilicata

Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo governatore della Basilicata : Si è quasi concluso lo spoglio in Basilicata e i dati semi-definitivi non lasciano spazio a sorprese. Vito Bardi, il candidato del centrodestra, sarà il nuovo governatore della Regione. L'ex generale della Guardia di Finanza, scelto da Forza Italia e supportato dall'intera coalizione del centrodestra, è in testa col 42,40% delle preferenze.Sono quasi 10 i punti percentuali tra Bardi e il candidato del centrosinistra, Carlo ...

Vito Bardi : "La sinistra ha fatto a pezzi la Basilicata" : Forse uno dei più giovani ad intraprendere la carriera militare, visto che ad appena 16 anni, era il 1967, entrò alla scuola militare "Nunziatella". Oggi, che ne ha 68, 4 lauree, un master e svariati incarichi di comando, ha deciso di mettere la sua lunga esperienza nella Guardia di Finanza al servizio della comunità. Il generale di Corpo d'Armata (in congedo) Vito Bardi, potentino di origine, sposato con due figli, è il candidato del ...