Violentata al Parco del Valentino a Torino | dopo una serata in discoteca | arrestato

(Di lunedì 25 marzo 2019)aldel, nel centro diunaincon il fidanzato, da un uomo di trent'anni che l'ha aggredita e abusata. Lei, giovane torinese appena maggiorenne, è stata portata in ospedale in stato di choc. Ferita e tremante, senza scarpe e con il vestito strappato. Il suo aguzzino, originario della Guinea e irregolare in Italia, è statodalla polizia.Un caso, quello di ieri notte nel cuore del polmone verde della città, che fa discutere e incendia il dibattito politico tra chi chiede un giro di vite sull'immigrazione e chi invita a fare dei distinguo. "Colpa di Salvini che è troppo cattivo...#tolleranzazero", scrive su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, seguito a ruota dal leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, che arriva ad invocare la "castrazione chimica". ...

