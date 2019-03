Vincono Gallinari e Belinelli

Nba : Gallinari non si ferma più - i Clippers Vincono anche contro Indiana : Mentre circolano voci di corridoio su una possibile "dipartita" di Doc Rivers per la prossima stagione - si parla di un passaggio all'altra franchigia di LA, i Lakers - il coach dei Clippers guida i suoi verso il terzo successo di fila. In un match, peraltro, difficilissimo, contro gli Indiana Pacers alle prese con la corsa al terzo posto della Eastern Conference. Ci ha pensato come sempre Danilo Gallinari, che ha chiuso per la settima volta ...

Nba - Gallinari incontenibile - i Clippers Vincono ancora : Continua il momento d'oro per Danilo Gallinari che gioca da stella per i suoi Clippers. La vittoria di questa notte contro Chicago porta la sua firma: 27 punti, 7 rimbalzi, 2 assist, con la percentuale al tiro oltre il 70%, sia da due che da tre. Senza monopolizzare il gioco, naturalmente, ma contando sul supporto di Montrezl Harrell e di Lou Williams, nonché sulla saggezza di coach Doc Rivers che sta riuscendo quasi ad assicurare ai suoi il ...

Basket : Nba. Clippers ko senza Gallinari - Vincono Spurs di Belinelli : Doc Rivers decide di dare un turno di riposo a Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers, dopo cinque vittorie consecutive, si fermano

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - Vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

Basket : nba. clippers Vincono a sacramento - 19 punti per gallinari : NEW YORK (STATI UNITI) - Un solo italiano in campo nella notte Nba e da Danilo gallinari arriva una prestazione vincente. I clippers vincono...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder Vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder Vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

NBA - Rondo sulla sirena : i Lakers Vincono a Boston. Danilo Gallinari torna in campo : TORINO - L' NBA prosegue verso i playoff, ma senza più la possibilità di fare scambi. La grande attesa dei Los Angeles Lakers per l'arrivo di Anthony Davis è svanita: il centro è rimasto ai New ...

NBA - i risultati della notte : Vincono i Bucks - successo Clippers senza Gallinari : Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 108-99 Leader carismatico e tecnico, candidato MVP, capitano della sua squadra all'All-Star Game e sempre più solo in vetta con la sua Milwaukee in cima alla Eastern ...