VIDEO infortunio Cristiano Ronaldo | CR7 si accascia in Portogallo-Serbia Ansia per la

Portogallo-Serbia - infortunio per Cristiano Ronaldo : CR7 costretto ad abbandonare il terreno di gioco [VIDEO] : Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia laterale, il portoghese ha avvertito un fastidio al quadricipite che lo ha spinto a chiedere subito il cambio Brutte notizie per il Portogallo ma, soprattutto, per la Juventus. Cristiano Ronaldo infatti ha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia ...

VIDEO Ginnastica - Giorgia Villa torna ad allenarsi : doppio teso al corpo libero dopo l’infortunio alla mano : Giorgia Villa è subito tornata in palestra dopo essersi procurata una lieve frattura al dito medio della mano destra in occasione della prova podio del Trofeo di Jesolo. La Campionessa Olimpica Giovanile prosegue i propri allenamenti al PalAlgeco di Brescia come ha mostrato la Brixia in un VIDEO condiviso sui social network, la 16enne bergamasca ha eseguito un doppio teso al corpo libero e sta cercando di proseguire il proprio percorso di ...

NCAA - brutto infortunio per Zion Williamson : tutti i dettagli [VIDEO] : Zion Williamson ha subito un infortunio al ginocchio durante la gara di NCAA della notte tra la sua Duke e North Carolina Zion Williamson è stato costrettoa lasciare il campo anzitempo durante la gara di NCAA della notte tra la sua Duke e North Carolina. Oltre ai tifosi di Duke, anche diverse franchigie NBA sperano non sia nulla di grave, nello specifico quelle che stanno palesemente tankando per accaparrarselo. Un cambio di direZione ...

Cage Warriors 101 – Infortunio shock per Sofiane Boukichou : la gamba si spezza in due dopo un calcio [VIDEO] : Terribile Infortunio per Sofiane Boukichou: la gamba si spezza in due dopo un calcio, il match contro Tom Aspinall dura appena 81 secondi Incredibile quanto successo durante l’evento Cage Warriors 101. Il match fra Sofiane Boukichou e Tom Aspinall ha avuto una breve durata (circa 81 secondi), ma non per un colpo da ko o una sottomissione letale applicata da uno dei due atleti, bensì per una fatalità. Il fighter francese si è rotto la ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

Finge infortunio su lavoro e simula una caduta. VIDEO - : E' accaduto nel New Jersey, negli Stati Uniti. L'uomo è stato arrestato dopo l'acquisizione dei filmati da parte della Procura, ora diffusi da Storyful