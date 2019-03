VIDEO Cristiano Ronaldo infortunato | CR7 si accascia in Portogallo-Serbia Ansia per la

Portogallo-Serbia - infortunio per Cristiano Ronaldo : CR7 costretto ad abbandonare il terreno di gioco [VIDEO] : Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia laterale, il portoghese ha avvertito un fastidio al quadricipite che lo ha spinto a chiedere subito il cambio Brutte notizie per il Portogallo ma, soprattutto, per la Juventus. Cristiano Ronaldo infatti ha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia ...

Cristiano Ronaldo ‘beffato’ - il tifoso gli fa autografare la maglia del Real Madrid [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ed il siparietto con il tifoso: il video di CR7 che autografa una maglia del Real Madrid durante il ritiro con il Portogallo Un video di Cristiano Ronaldo, attualmente in ritiro con la Nazionale portoghese, è diventato virale in poche ore. Nel filmato si vede infatti CR7 autografare una maglia del Real Madrid e sorridere al tifoso che gliela sottopone. L’attaccante, dopo aver gentilmente firmato la t-shirt, ...

VIDEO Cristiano Ronaldo torna in Nazionale - CR7 in azione in allenamento con i lusitani verso Euro 2020 : Il Portogallo inizierà il proprio cammino verso gli Europei del 2020 di calcio un giorno prima rispetto all’Italia, ovvero venerdì 22 marzo, quando alle ore 20.45 sfiderà l’Ucraina nella gara d’esordio del Gruppo B. torna ad allenarsi con la Nazionale lusitana Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare nuovamente i compagni alla vittoria, in vista anche della Final Four di Nations League a giugno. Di seguito le immagini ...

Cristiano Ronaldo versione papà - la figlia più piccola si diverte con il pallone della Champions League [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, dopo la tripletta in Champions League, si diverte a casa con la figlia più piccola: protagonista del video proprio il pallone della magica serata contro l’Atletico Madrid L’ultima dei quattro figli di Cristiano Ronaldo, la piccola Alana Martina (che CR7 ha avuto da Georgina Rodriguez), si diverte con il pallone della Champions League. Dopo la tripletta segnata contro l’Atletico Madrid, il portoghese ha ...

Messi risponde a Cristiano Ronaldo : “cucchiaio” da fenomeno contro il Lione [VIDEO] : Leo Messi non vuole essere da meno rispetto a Cristiano Ronaldo ed anche oggi lo ha dimostrato con un gol da campione Cristiano Ronaldo ha messo in scena uno show ieri sera nella gara tra Juventus ed Atletico Madrid, quest’oggi Leo Messi ha voluto rispondere al suo collega e rivale. La Pulce ha sbloccato la gara tra Barcellona e Lione, dopo lo 0-0 dell’andata. Su calcio di rigore l’attaccante argentino ha optato per un ...

Juve-Atletico - bianconeri in posa per l'impresa : ma dov'è Cristiano Ronaldo? VIDEO : Nessun ammutinamento del numero 7, per carità, piuttosto attardato a bordo campo per l' intervista di rito con il nostro Giovanni Guardalà di Sky Sport . Ecco quindi che, dopo secondi in standby ...

Juve - ovazione al ristorante per Cristiano Ronaldo. Il VIDEO : Di notti speciali ne ha vissute tantissime Cristiano Ronaldo, soprattutto in Champions League. Ma il portoghese, contro l'Atletico Madrid, ha definitivamente conquistato anche l'Allianz Stadium. ...

VIDEO Cristiano Ronaldo : “È stata una notte speciale. Mai riuscita una rimonta così? La Juventus mi ha preso per aiutarla” : La Juventus ha confezionato una serata magica, ha compiuto la remuntada da sogno e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri dovevano ribaltare la sconfitta per 2-0 maturata al Wanda Metropolitano tre settimane fa e sono riusciti a imporsi con un roboante 3-0 di fronte al proprio pubblico, il grande protagonista della serata è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato una tripletta da sogno entrando di diritto nella ...

Tripletta - vittoria e cena con Georgina Rodriguez : il post-partita ‘in famiglia’ di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Altro che bagordi insieme ai compagni bianconeri, il tranquillo post-partita di Cristiano Ronaldo al fianco di Georgina Rodriguez Come avrà festeggiato Cristiano Ronaldo dopo la Tripletta inflitta all’Atletico Madrid? Questa è la domanda che forse molti tifosi della Juventus si sono posti dopo aver visto il match che ha consegnato il pass ai quarti di finale di Champions League ai bianconeri. CR7, dopo essere stato decisivo per le ...

Il tenero messaggio d'amore di Georgina dopo la serata di gloria di Cristiano Ronaldo - VIDEO : ... i suoi tre gol nella serata di Torino hanno permesso alla Juventus di ribaltare lo 0-2 dell'andata e di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea [ qui la cronaca della ...

Juventus-Atletico Madrid - Cristiano Ronaldo come Simeone : mano ai genitali verso i tifosi avversari [VIDEO] : Il portoghese ha risposto per le rime a Simeone, mimando il gesto fatto da Simeone dopo il raddoppio di Godin all’andata Aspettava il momento di farlo, gli sarà passato per la mente dopo ogni gol segnato questa sera all’Atletico Madrid. Dopo il terzo rigore, Cristiano Ronaldo non ha avuto più dubbi, rispedendo al mittente quel pessimo gesto compiuto da Diego Simeone dopo la partita d’andata. CR7 non si è fatto scappare ...

Le due palle “così” di Simeone? Cristiano Ronaldo ne ha … tre! La “risposta” del portoghese al Cholo nel delirio dello Stadium [VIDEO] : Si è concluso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Juventus e Atletico Madrid, partita mostruosa della squadra di Massimiliano Allegri, in particolar modo di Cristiano Ronaldo autore di una tripletta ma l’uomo del match è stato Bernardeschi, prestazione impressionante per l’ex Fiorentina. Al termine della partita gesto clamoroso di CR7, il portoghese imita Simeone, tifosi bianconeri pazzi ...

VIDEO Juventus-Atletico Madrid 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Rimonta leggendaria - Cristiano Ronaldo unico : tripletta da fenomeno : tripletta di Cristiano Ronaldo e Juventus ai quarti di finale della Champions League: ribaltato lo 0-2 dell’andata con la vittoria per 3-0 maturata questa sera allo Stadium. Di seguito le immagini delle reti del ,lusitano, che sovvertono tutti i pronostici e spediscono la Vecchia Signora in Paradiso. GLI Highlights DI Juventus-Atletico Madrid 3-0 IL VANTAGGIO DI Ronaldo #Juventus 1:0 #Atletico / #ChampionsLeague / Round of 16 / ...

VIDEO Cristiano Ronaldo 2-0 - Juventus-Atletico : doppietta CR7 : La Juventus impatta la doppia sfida con l’Atletico Madrid: ancora Cristiano Ronaldo a segno per la personale doppietta al 49′. Con questo punteggio si andrebbe ai supplementari. IL RADDOPPIO DI Ronaldo #Juventus 2:0 #Atletico / #ChampionsLeague / Round of 16 / 49' #Ronaldo#JuveAtleti https://t.co/B3TsD3V7Ag — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 12, 2019 CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL PRIMO GOL DI Cristiano ...