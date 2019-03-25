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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 20 | 30 VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2019 ore 20:30 (Di lunedì 25 marzo 2019) VIABILITA’ Lazio DEL 25 MARZO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA Roma FIUMICINO: RIMOSSO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 Roma-TARQUINIA E FIERA DI Roma VERSO LA CAPITALE, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO, SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA COLOMBO, CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. RICORDIAMO CHE RIPRENDERA’ ALLE 21 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO DI AIR ITALY. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA, PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma-CASSINO NUOVAMENTE SOSPESA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA CIRCOLazioNE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETO RIPRISTINO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS. TORNATO REGOLARE IL ...
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