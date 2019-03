Vergogna Agropoli-Sant’Agnello | il telecronista | “l’arbitro donna è una cosa

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Vergognoso episodio che si è verificato nel match valido per il girone B d’Eccellenza, ildi CanaleCinque Tv, Sergio Vessicchio prima del fischio d’inizio ha rivolto nei confronti della’arbitrodiverse frasi sessiste ed assolutamente da condannare: “Intanto io pregherei la regia di inquadrare l’assistente. E’ unainguardabile. Uno schifo vedere le donne fare gli arbitri, in un campionato in cui le società spendono centinaia di migliaia di euro; è una barzelletta della Federazione unadel genere”. Sono stati già presi provvedimenti nei confronti del, una situazione gravissima ed ingiustificabile. In basso il clamoroso video.Ecco il video. Una roba vergognosa. Segnalazione di @GiulianaTambaro pic.twitter.com/9IdO3CtuC5— Vittorio (@drunkside41) 24 marzo 2019L'articolo...

IriBech : RT @fcin1908it: VIDEO/ Agropoli, che vergogna! Il telecronista: 'Uno schifo vedere le donne arbitrare' - - fcin1908it : VIDEO/ Agropoli, che vergogna! Il telecronista: 'Uno schifo vedere le donne arbitrare' - - SergVessicchio : VERGOGNA GRILLINI,TRASFORMANO L’ARRESTO IN PROPAGANDA Di Sergio Vessicchio -