Vento forte | scatta l' allerta meteo | scuole chiuse a Livorno e Collesalvetti

Allerta Meteo Trentino : in arrivo Vento forte da Nord : MeteoTrentino prevede, dal primo pomeriggio di oggi e fino a domani sera, condizioni di vento forte da Nord su tutto la provincia: lo rende noto la Protezione civile che ha emesso un’Allerta Meteo. Le raffiche più intense sono attese nella tarda serata di oggi: potranno raggiungere gli 80-100 km/h, con picchi anche superiori ai 120, soprattutto sui settori orientali e meridionali. In seguito MeteoTrentino prevede una graduale attenuazione ...

Allerta Meteo Liguria : avviso per Vento di burrasca forte : Il Centro Meteo Arpal ha emanato per la Liguria l’avviso per vento di burrasca forte da Nord Nord Est: dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, i venti rinforzeranno fino appunto a raggiungere l’intensità di burrasca o burrasca forte, con locali raffiche che potranno toccare i 120 km/h. Per il mare da segnalare il moto ondoso in rapido aumento fino ad agitato o localmente molto agitato al largo (localmente agitato sulla zona A nella ...

Meteo : Lombardia - domani massime fino a 25 gradi - forte Vento lunedì : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Fine settimana caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e con temperature in aumento sulla Lombardia, secondo il bollettino Meteo dell'Arpa regionale. Dalla tarda serata di domenica, in arrivo aria fredda dalla Scandinavia verso l'Europa centro-orientale che porterà

Meteo - forte Vento e mareggiate : attivata protezione Civile a Ragusa : Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì da ieri sera ha attivato il presidio territoriale di protezione Civile per allerta Meteo maltempo protezione Civile

Pino si appoggia su casa per forte Vento : GROSSETO, 20 MAR - A causa del forte vento, un grosso Pino si è pericolosamente appoggiato su una palazzina in una strada di Principina a Mare, Grosseto,. Sul posto è intervenuta una squadra dei ...

Maltempo - Vento forte in Toscana : pino si appoggia su una casa in Maremma : forte vento in Toscana, dove sono svariati i disagi. In particolare a causa delle violente raffiche, un grosso pino si è pericolosamente appoggiato su una palazzina in una strada di Principina a Mare (Grosseto). Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme alla polizia municipale di Grosseto per mettere in sicurezza la pianta. Problemi per il forte vento anche sulla costa grossetana e sul monte Amiata. L'articolo Maltempo, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per Vento forte su Firenze - Prato e Pistoia : In Toscana è stata diramata l’Allerta Meteo per vento forte: è stato prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 20 marzo, sull’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, Valdarno, Valdera e Mugello. Lo stato di vigilanza è stato deciso a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale regionale. La Protezione civile raccomanda come sempre di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il Vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal Vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Vento forte in Valle d’Aosta : camion si ribalta sulla SS26 : A causa di un mezzo pesante ribaltatosi per il forte Vento, la statale 26 “della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla A5 o lungo le regionali 45 e 33-Col de Joux con prosecuzione per Chatillon. L'articolo Vento forte in Valle d’Aosta: camion si ribalta sulla SS26 sembra essere il primo su ...

Meteo Piemonte : torna il Vento forte - raffiche a 90 kmh in Valle di Susa : Dopo un giorno di calma, il vento è tornato impetuoso in Piemonte dal primo pomeriggio: raffiche vicine ai 90 km/h a Susa (Torino), 102 km/h sulla Gran Vaudala, al confine con la Valle d’Aosta, 93 km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Il foenh si è spinto fino in pianura: alla periferia di Torino la stazione Meteo di Arpa ha registrato raffiche a 62 km/h. Le condizioni Meteo resteranno all’insegna del vento fino a venerdì, con ...

Il Vento forte stacca un cartellone pubblicitario : donna resta ferita : U n cartellone pubblicitario si è staccato dagli stalli che lo reggevano e ha colpito una passante: lo spaventoso episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marano , in via Merolla. La donna è stata ...

Maltempo - il Vento forte spazza l’Italia : tir si ribaltano sull’A2 - raffiche ad oltre 100km/h al Sud : Martedì di forte vento in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, con problemi sull’A2 dove un camion si è ribaltato, disagi per i traghetti, alberi caduti in alcune località compresa Roma. Sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Proprio in Calabria sull’A2 “del Mediterraneo” la situazione più difficile: ...

