Ventimiglia, migranti chiusi in Tir rischiano asfissia: liberati dal Guardia di finanza

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il gruppetto, composto da otto persone tra i 30 e i 40 anni, è rimasto bloccato nel tir fermo in un parcheggio poco prima della frontiera con la Francia. Quando ihanno scoperto che non riuscivano più ad aprire le portiere da dentro, uno di loro e ha deciso di chiamare i soccorsi per farsi liberare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...