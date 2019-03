Varane-Juventus | CR7 vuole il francese | il Real fissa il prezzo | i dettagli

Juventus-Varane - affare possibile grazie a Ronaldo? : JUVENTUS VARANE, si può? – Ci sarebbe un grande sponsor alla Juventus che potrebbe favorire l’arrivo di Rafa Varane all’Allianz Stadium. Si tratta del suo amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo, uno che il difensore francese lo conosce bene e che appunto vorrebbe portarlo in bianconero. L’asse Torino-Madrid è decisamente infuocato, specialmente dopo il trasferimento […] L'articolo Juventus-Varane, affare possibile ...

Calciomercato - Varane vicino all'addio al Real : sul difensore francese anche la Juventus : Una delle deluse per eccellenza di questa stagione è sicuramente il Real Madrid, che dopo aver abbandonato da tempo il sogno scudetto, dati i punti di distacco dal Barcellona, di recente ha abbandonato la competizione europea nella quale è da anni protagonista, estromessa da un Ajax davvero spumeggiante. La sconfitta del Real ha sancito l'esonero da allenatore della prima squadra di Santiago Solari, che era subentrato a Lopetegui a stagione in ...

Varane-Juventus - offerta monstre di Paratici : retroscena dalla Spagna : Varane-Juventus – Raphael Varane via dal Real Madrid a fine stagione: la notizia svelata da ‘L’Equipe’ due giorni fa ha dato il la ad una ridda di voci di mercato. All’interno del club castigliano e nello spogliatoio, però, l’indiscrezione non ha sorpreso. Secondo ‘As’, infatti, già dall’inizio di questa stagione si sarebbe visto un calciatore distratto, anche in campo, soprattutto quando è ...

Varane Juventus - clausola da 500 milioni ma Paratici ha un progetto : Varane Juventus – Non è un segreto, almeno secondo riporta il quotidiano Le Parisien, che il difensore francese del Real Madrid, Raphael Varane, arrivato ai blancos nel 2011, voglia lasciare il club in estate. Nonostante la sorpresa per l’indiscrezione, che vorrebbe il calciatore di Lille in partenza nonostante il ritorno sulla panchina madridista di Zinedine […] L'articolo Varane Juventus, clausola da 500 milioni ma Paratici ...

Varane-Juventus - ora si può davvero : affondo Paratici - cifre e dettagli : VARANE JUVENTUS- Come evidenziato da diversi colleghi e dalle ultime indiscrezioni di mercato, Varane sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid per abbracciare una nuova potenziale esperienza professionale. Un addio che verrà valutato con calma nel corso dei prossimi mesi, ma che potrebbe concretizzare realmente. La Juventus osserva interessata. Come sottolineato e confermato dallo […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...

Varane-Juventus - Paratici sfida lo United : ecco cifre e dettagli del colpo : Varane-Juventus – Zidane a Madrid porterà una vera e propria rivoluzione, pronto a ribaltare il mercato: da Isco a Marcelo, molti gli obiettivi bianconeri. Prepariamoci ad un’estate di fuoco per il calciomercato con il Real Madrid assoluto protagonista, tanto in entrata quanto in uscita. Prende sempre più piede l’ipotesi di una profonda rivoluzione che può liberare […] More

Real Madrid - Varane vuole lasciare : Juventus sul difensore : Real Madrid-Varane-Juventus, altro intreccio di mercato? Proprio come un anno fa la storia potrebbe ripetersi. In questo periodo nel 2018 Ronaldo stava valutando fortemente l’idea di lasciare il Real Madrid al termine della stagione, dopo il Mondiale; progetto che si è concretizzato nelle modalità e nei tempi che ormai tutti conosciamo. Ora, appunto, potremmo trovarci […] L'articolo Real Madrid, Varane vuole lasciare: Juventus sul ...

Calciomercato Juventus - il sogno per la difesa si chiama Varane : Varane oggi è probabilmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, il che collimerebbe con le strategie societarie di un club deciso a posizionarsi definitivamente all'altezza delle big d'Europa. L'...

Juventus : Paratici starebbe tentando di prendere Varane : La Juventus ha dimostrato di saper essere una grande squadra. E questo soprattutto nelle partite che contano davvero. Come ad esempio la sfida con l'Atletico di Madrid dello scorso 12 marzo. D'altra parte, è indubbio che, soprattutto nel reparto difensivo, ci sia bisogno di gente nuova. Dove per "nuova" si vuole intendere giovane dal punto di vista anagrafico. Prendendo in considerazione solo la gloriosa BBC, Giorgio Chiellini ha 34 anni, ...