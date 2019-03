Uscita traumatica dall’Ue della Gran Bretagna | ecco il piano europeo

laprimapagina

(Di lunedì 25 marzo 2019) I “rischi di uno scenario di no deal sempre più verosimili” non troveranno impreparata l’Ue e gli Stati membri. Infatti

globalistIT : - LabParlamento : #Brexit????, l’ostinazione della #May ha portato il Regno Unito a un passo dall’uscita traumatica dall’Ue. Ok a proro… - MediasetTgcom24 : Operazioni 'completate' in caso di un'uscita traumatica dall'Ue della Gran Bretagna -