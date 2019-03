Usa | Trump riconoscerà formalmente la sovranità di Israele sulle alture del Golan

Russiagate : Trump non colluso - ma neanche assolto. Il presidente Usa esulta ma spettro impeachment è sempre vivo : L'indagine del procuratore speciale Usa Robert Mueller sul Russiagate non ha individuato prove di "cospirazione" tra la campagna di Donald Trump per le presidenziali del 2016 e la Russia, ma lascia aperta l'ipotesi di intralcio alla giustizia, per cui Trump è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla possibile collusione con Mosca. In altri termini, per Mueller, non ci sono prove "sufficienti" per accusare Trump di ostruzione alla giustizia. Ma ...

Russiagate - "Trump non è indagato"/ Rapporto Mueller 'scarico' - esulta Presidente Usa : Russiagate, Rapporto Mueller 'scarico': Donald Trump non è indagato, no collusioni da Mosca. Aperto il nodo ostruzione giustizia: il Presidente Usa esulta

Usa - rapporto Mueller 'assolve' Trump : 21.38 Il ministro della Giustizia Usa Barr, ha consegnato al Congresso le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il "Russiagate", Robert Mueller. Dal rapporto, emerge la "totale e completa assoluzione" di Trump, dice la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders citata dai media Usa.Nel rapporto, Mueller non ha rinvenuto collusioni fra la campagna di Trump e la Russia,ma non lo esonera dall'ostruzione alla giustizia. ...

Israele - la Romania segue Trump : ambasciata a GerUsalemme : La Romania riconoscerà Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele spostando l'ambasciata da Tel Aviv nella Città Santa. Ad annunciarlo , la premier romena, Viorica Dancila, durante il suo ...

Usa : Pompeo - Trump mandato da Dio : ANSA, - NEW YORK, 22 MAR - Il presidente americano Donald Trump potrebbe essere stato inviato da Dio per salvare il popolo ebraico dall'Iran. Ne è convinto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo. In ...

Trump : no dazi se auto prodotte in Usa : 14.55 Donald Trump non è favorevole all'idea di dazi zero sulle auto Europee,ma apre alla possibilità se queste saranno realizzate in impianti costruiti negli Stati Uniti. "Se le vendete agli americani, allora producetele qui. Se costruiscono i loro impianti negli Stati Uniti non avranno dazi", ha detto in un'intervista alla Fox. Il presidente si dice aperto a tassi zero su alcuni prodotti Europei "ma non lo farei per le auto:hanno Bmw, ...

Trump : colpa Fed se economia Usa non cresciuta del 4% nel 2018 : L'economia statunitense è cresciuta del 3,1% nel quarto trimestre del 2018 rispetto a un anno prima, mentre la crescita per l'anno 2018 è stata del 2,9 per cento.Alla domanda se pensasse di aver ...

Trump a Ue - niente dazi su auto in Usa : ANSA, - NEW YORK, 22 MAR - Donald Trump non è favorevole all'idea di dazi zero sulle auto europee, ma apre alla possibilità se queste saranno realizzate in impianti costruiti negli Stati Uniti. "Se le ...

E Di Maio vola negli Usa per rassicurare Trump : Un colpo al cerchio e uno alla botte, un'intesa con Pechino e una visita riparatoria negli Usa a pochi giorni di distanza. È la diplomazia stile Cinque Stelle, i promotori dell'accordo con la Cina che ...

Trump cancella con un tweet 52 anni di storia : 'Usa riconoscono la sovranità di Israele sul Golan' : "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan", ha twittato Donald Trump, imprimendo un'altra svolta epocale alla politica ...

Usa - Biden correrà contro Trump nel 2020 : 4.07 L'ex vice presidente Usa Joe Biden ha sciolto la riserva decidendo di correre per la Casa Bianca nel 2020. Secondo il Wall Street Journal lo ha comunicato "ad almeno una mezza dozzina di suoi sostenitori". Il democratico Biden,ex braccio destro di Barack Obama non ha mai nascosto le sue ambizioni presidenziali ma ha espresso il timore ai suoi sostenitori- secondo il Wsj- di non riuscire a raccogliere milioni di dollari di finanziamenti on ...

Usa : Guai per 'conoscente' di Trump : ANSA, - WASHINGTON 19 MAR - Alcuni dei massimi responsabili dei democratici in Congresso hanno chiesto all'Fbi di indagare sulla proprietaria di un centro massaggi in Florida vicina al presidente ...

Usa2020 - Cnn : popolarità Trump sale a 42% : 23.36 Nonostante le polemiche sempre più accese attorno alla sua figura, la popolarità di Donald Trump sale al 42%. Lo riferisce il più recente sondaggio della Cnn. Nello stesso periodo di presidenza sia Bill Clinton nel 1995 (44%) sia Ronald Reagan nel 1983 (41%) avevano un rating simile a quello di Trump. Entrambi furono rieletti. In particolare, come emerge ancora dal sondaggio della Cnn, per il 71% degli americani l'economia Usa è in buona ...

Donald Trump ha Usato per la prima volta il suo potere di veto : Contro la risoluzione del Congresso che bocciava l'emergenza nazionale dichiarata da Trump per costruire il muro con il Messico