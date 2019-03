Uomini e donne | Beatrice Valli ricoverata d' urgenza | Sarà dura

Trono Classico : Federica Francia torna a Uomini e Donne? Parla lei : Federica Francia torna a Uomini e Donne? “Bella esperienza che farei di nuovo” Le corteggiatrici di Uomini e Donne vanno, vengono e spesso ritornano, tanto che una volta salutato Maria De Filippi e il tronista di turno, raggiungono il dietro le quinte salvo poi tornare in studio la puntata successiva. Questo sembra non è essere il caso di Federica Francia, la corteggiatrice di Andrea Zelletta che, la scorsa settimana, ha scelto di ...

Ricerca : già dentro l’utero il cervello delle donne funziona diversamente da quello degli Uomini : Il pensiero comune che le donne e gli uomini ragionino diversamente è un argomento da sempre dibattuto, ma ora potrebbe essere arrivata la conferma della scienza. Almeno da quanto emerso da uno studio della New York University Langone, pubblicato sulla rivista Developmental Cognitive Neuroscience. A questa conclusione sono arrivati gli scienziati che hanno effettuato le scansioni cerebrali di 118 feti durante la seconda parte della gravidanza ...

Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e Donne : lei volta pagina con Stefano - ma... : Gemma Galgani e Rocco Fredella sempre più distanti: la dama cerca di voltare pagina con un nuovo cavaliere di Uomini e Donne, Stefano, ma qualcosa va male.

Uomini e Donne anticipazioni - ritorno di Giulia De Lellis : l’annuncio : Uomini e Donne anticipazioni, torna Giulia De Lellis: l’annuncio dell’influencer Giulia De Lellis e Uomini e Donne, un altro ritorno. L’influencer, che è stata lanciata proprio dal programma condotto da Maria De Filippi, prenderà di nuovo parte allo show, dopo aver partecipato recentemente alle scelte serali del Trono Classico. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, ritorno di ...

Uomini e Donne news - Beatrice Valli in ospedale : fan preoccupati : Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: i fan dell’ex corteggiatrice preoccupati Beatrice Valli si trova in ospedale. Non sappiamo di preciso per quale motivo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia stata portata in struttura ma, stando alle sue ultime dichiarazioni, pare che si sia sentita mala sabato scorso e, per questo motivo, è […] L'articolo Uomini e Donne news, Beatrice Valli in ospedale: fan preoccupati proviene ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso riceve un misterioso invito da Raffaella Mennoia : Andrea Dal Corso ha ricevuto un misterioso invito dalla redazione di Uomini e Donne. Maria vorrà offrirgli un trono lampo o si tratta di un nuovo confronto con teresa?

Uomini e Donne : cosa è successo tra Ginevra e Claudio? Lei si sfoga : Uomini e Donne, cosa è successo a Riccione tra Ginevra e Claudio? Lo sfogo di lei dopo il rientro a casa insospettisce Qualche giorno fa Ginevra Pisani aveva annunciato sui social che si sarebbe recata a Riccione nel week end. Nella città dove aveva vissuto insieme a Claudio D’angelo l’ex corteggiatrice si sarebbe recata per […] L'articolo Uomini e Donne: cosa è successo tra Ginevra e Claudio? Lei si sfoga proviene da Gossip e ...

Diretta Uomini e Donne : Sossio e Ursula annunciano l'arrivo di un bebè : Nuova settimana con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutte le novità dell’appuntamento odierno, facciamo un breve riassunto di ciò che è successo settimana scorsa. Rocco interrompe la conoscenza con tre dame Per Rocco le cose, all’interno del dating show, non vanno affatto bene. Dopo “La decisione” ha scelto d’interrompere, di comune accordo, il rapporto con Gemma; successivamente ha dovuto dire “addio” a Simona (che ha ...

Uomini e Donne – Chi è Klaudia Poznanskaa? Dalla Polonia a Rieti - la storia della bella corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Klaudia Poznanskaa è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima ballerina ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Klaudia Poznanskaa è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La ballerina di origini polacche, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di ...

Uomini e Donne : Andrea potrebbe essersi visto con Teresa Langella lo scorso weekend : Non è ancora calato il sipario nella vicenda che coinvolge Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo la mancata scelta a Uomini e Donne, i due giovani hanno continuato ad attirare l'attenzione del pubblico per una presunta frequentazione lontano dalle telecamere. Dopo settimane di indiscrezioni, ad oggi, non è ancora chiaro se il modello veneto e la cantante campana si stiano ancora frequentando. Andrea, però, sarà ospite nella puntata del Trono ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea Dal Corso diventa tronista? : Andrea Dal Corso tronista di Uomini e Donne? Le Anticipazioni della registrazione Fino a qualche giorno fa l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso aveva deciso di frequentare Teresa Langella lontano dalle telecamere dopo il due di picche rifilato all’ex tronista durante la scelta. Nell’ultimo scontro a Uomini e Donne la Langella ha deciso di chiudere definitivamente con l’imprenditore veneto e tra i due, ormai, sembra esserci ...

Jennifer Lopez e il consiglio alle donne : "Gli Uomini sotto i 33 anni sono inutili" : "Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili": Jennifer Lopez, nelle vesti di consigliere sentimentale, non le manda a dire. Nelle ultime ore, infatti, a fare notizia è un video in cui l'attrice e cantante dispensa alle donne indicazioni su come scegliere l'uomo ideale con cui fissare un appuntamento.Nel filmato, intitolato Tinder's Swipe Session, J.Lo aiuta una giovane donna, Brooke, a scegliere potenziali uomini per una serata ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani illusa e poi rifiutata da Stefano : Gemma Galgani sembra non trovare pace all'interno del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, da anni protagonista delle vicende dedicate a dame e cavalieri, ha archiviato da qualche settimana la sua frequentazione con Rocco Fredella, colpevole, a suo dire, di averla sfruttata solo per tenere alto l'interesse mediatico su di sé. La sorpresa nel Castello, poi, ha definitivamente aperto gli occhi alla Galgani, che è rimasta delusa per la presenza ...

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez e Sonia fanno un annuncio : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino felici: il viaggio dopo Uomini e Donne Nessuna nuvola all’orizzonte per Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. La coppia nata a Uomini e Donne è partita in queste ore per un nuovo viaggio: destinazione Portogallo. Dopo aver festeggiato il primo mese da fidanzati, i due protagonisti di Canale5 hanno deciso di sancire il traguardo raggiunto con una vacanza di relax tra sole e mare. Sonia e Ivan hanno immortalato ...