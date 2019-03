Uomini e Donne | Andrea Dal Corso riceve un misterioso invito da Raffaella Mennoia

Uomini e Donne : cosa è successo tra Ginevra e Claudio? Lei si sfoga : Uomini e Donne, cosa è successo a Riccione tra Ginevra e Claudio? Lo sfogo di lei dopo il rientro a casa insospettisce Qualche giorno fa Ginevra Pisani aveva annunciato sui social che si sarebbe recata a Riccione nel week end. Nella città dove aveva vissuto insieme a Claudio D’angelo l’ex corteggiatrice si sarebbe recata per […] L'articolo Uomini e Donne: cosa è successo tra Ginevra e Claudio? Lei si sfoga proviene da Gossip e ...

Diretta Uomini e Donne : Sossio e Ursula annunciano l'arrivo di un bebè : Nuova settimana con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutte le novità dell’appuntamento odierno, facciamo un breve riassunto di ciò che è successo settimana scorsa. Rocco interrompe la conoscenza con tre dame Per Rocco le cose, all’interno del dating show, non vanno affatto bene. Dopo “La decisione” ha scelto d’interrompere, di comune accordo, il rapporto con Gemma; successivamente ha dovuto dire “addio” a Simona (che ha ...

Uomini e Donne – Chi è Klaudia Poznanskaa? Dalla Polonia a Rieti - la storia della bella corteggiatrice di Andrea Zelletta [GALLERY] : Klaudia Poznanskaa è una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta: la bellissima ballerina ha catturato le attenzioni del tronista nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’ Klaudia Poznanskaa è stata protagonista, insieme ad Andrea Zelletta, durante le ultime puntate di ‘Uomini e Donne’. La ballerina di origini polacche, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso diverse esterne con il tronista di ...

Uomini e Donne : Andrea potrebbe essersi visto con Teresa Langella lo scorso weekend : Non è ancora calato il sipario nella vicenda che coinvolge Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo la mancata scelta a Uomini e Donne, i due giovani hanno continuato ad attirare l'attenzione del pubblico per una presunta frequentazione lontano dalle telecamere. Dopo settimane di indiscrezioni, ad oggi, non è ancora chiaro se il modello veneto e la cantante campana si stiano ancora frequentando. Andrea, però, sarà ospite nella puntata del Trono ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea Dal Corso diventa tronista? : Andrea Dal Corso tronista di Uomini e Donne? Le Anticipazioni della registrazione Fino a qualche giorno fa l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso aveva deciso di frequentare Teresa Langella lontano dalle telecamere dopo il due di picche rifilato all’ex tronista durante la scelta. Nell’ultimo scontro a Uomini e Donne la Langella ha deciso di chiudere definitivamente con l’imprenditore veneto e tra i due, ormai, sembra esserci ...

Jennifer Lopez e il consiglio alle donne : "Gli Uomini sotto i 33 anni sono inutili" : "Gli uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili": Jennifer Lopez, nelle vesti di consigliere sentimentale, non le manda a dire. Nelle ultime ore, infatti, a fare notizia è un video in cui l'attrice e cantante dispensa alle donne indicazioni su come scegliere l'uomo ideale con cui fissare un appuntamento.Nel filmato, intitolato Tinder's Swipe Session, J.Lo aiuta una giovane donna, Brooke, a scegliere potenziali uomini per una serata ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani illusa e poi rifiutata da Stefano : Gemma Galgani sembra non trovare pace all'interno del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, da anni protagonista delle vicende dedicate a dame e cavalieri, ha archiviato da qualche settimana la sua frequentazione con Rocco Fredella, colpevole, a suo dire, di averla sfruttata solo per tenere alto l'interesse mediatico su di sé. La sorpresa nel Castello, poi, ha definitivamente aperto gli occhi alla Galgani, che è rimasta delusa per la presenza ...

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez e Sonia fanno un annuncio : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino felici: il viaggio dopo Uomini e Donne Nessuna nuvola all’orizzonte per Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. La coppia nata a Uomini e Donne è partita in queste ore per un nuovo viaggio: destinazione Portogallo. Dopo aver festeggiato il primo mese da fidanzati, i due protagonisti di Canale5 hanno deciso di sancire il traguardo raggiunto con una vacanza di relax tra sole e mare. Sonia e Ivan hanno immortalato ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Gemma Galgani difesa da Tina : Gemma Galgani ha un nuovo interesse nel Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani continuerà a versare lacrime amare nel Trono Over di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda oggi dopo la pausa per il weekend. La trasmissione del day time di Canale5 partirà con il Trono Over e le vicende sentimentali di Gemma Galgani. La dama infatti sarà, come di consueto, la protagonista indiscussa della puntata del lunedì. ...

Anticipazioni Uomini e donne : Dal Corso chiamato dalla redazione - forse rivedrà Teresa : Andrea Dal Corso torna a far parlare di sé con un annuncio inaspettato. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha dichiarato che sarà presente oggi 25 marzo negli studi Elios di Roma in occasione di una puntata del Trono Classico. Non ne ha spiegato le motivazioni, ma il giovane ha chiarito di essere stato contattato direttamente dalla redazione del programma condotto da Maria De Filippi. Tale affermazione è stata successivamente confermata anche ...

Uomini e Donne : Guerra Social tra Pamela Barretta e Roberta Di Padua! : Cosa sta accadendo tra le due dame di Uomini e Donne Over Pamela Barretta e Roberta Di Padua? Per quale motivo stanno facendo la Guerra tramite Social? La verità vi lascerà di stucco! Da non credere! Uomini e Donne: Roberta Di Padua ha deciso di chiudere la frequentazione con Riccardo Guarnieri. Pamela Barretta però la attacca tramite Social! Mai come in questa nuova stagione Uomini e Donne, le dame del Trono Over stanno iniziando a contendersi ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Ronza nega lo spintone alla collaboratrice di Maria : Gian Battista Ronza è tornato ad essere protagonista in negativo, del Trono Over di Uomini e donne con nuove pesanti accuse nei suoi confronti. Nel corso della registrazione che si è tenuta negli studi Elios di Roma lo scorso 21 marzo, il cavaliere è stato allontanato dallo studio per una motivazione molto grave: aver spintonato una collaboratrice di Maria De Filippi nel backstage a causa del perdurarsi della sua attesa. Tale annuncio è stato ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti e Barbara De Santi contro Gemma : Giorgio Manetti, durante un'intervista rilasciata qualche giorno fa, ha ribadito la sua opinione in merito a Gemma Galgani, la donna che frequentò per otto mesi nell'ambito della sua partecipazione a Uomini e Donne. Mentre la dama torinese sembra ancora affezionata a lui, il Gabbiano è molto critico nei suoi riguardi. Secondo Giorgio, Gemma si dovrebbe accontentare, visto che non è più giovane L'affascinante fiorentino ha lasciato da tanto il ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso torna in studio : anche l'ipotesi 'trono lampo' per lui : Perché Andrea Dal Corso è stato invitato alla puntata di Uomini e Donne che si registrerà lunedì 25 marzo? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione da qualche giorno e, più precisamente, da quando sul web ha iniziato a circolare un video nel quale il ragazzo annuncia il suo ritorno in studio. l'ipotesi più accreditata tra gli appassionati di gossip a riguardo è che Maria De Filippi potrebbe proporre al veneto il trono ...