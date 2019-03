Ungheria | dopo il successo con la Croazia il ct Rossi si gode la sua nazionale

Basket : Meo Sacchetti rinnova da ct dell’Italia fino al 2021 dopo il trionfo contro l’Ungheria : Una settimana di questo genere Meo Sacchetti difficilmente la scorderà: prima la Coppa Italia con la Vanoli Cremona, poi il prolungamento fino al 2022 con il suo club, quindi la qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 con l’Italia, infine il rinnovo del contratto da ct della Nazionale fino al 2021, comunicato dalla FIP poco fa. Viene dunque premiato lo sforzo del coach nato ad Altamura, ma cresciuto a Torino e poi diventato, da giocatore, ...

Basket - tripudio azzurro : l’Italia domina contro l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni : Lo strapotere di Alessandro Gentile, il tiro di Pietro Aradori, la voglia di giocare di Amedeo Della Valle. E’ con questi ingredienti che l’Italia di Meo Sacchetti domina contro l’Ungheria a Varese, per un 75-41 che porta gli azzurri ai Mondiali di Cina (31 agosto-15 settembre). Un ritorno a quella rassegna iridata che mancava dal 2006, ma in quel ...

