Under 21 | l’Italia prima fa e poi disfa | gli azzurrini raggiunti dalla Croazia nonostante

Calcio : Sky Sport trasmetterà i Mondiali Under 20. Presente anche l’Italia : I Mondiali Under 20 di Calcio saranno trasmessi da Sky Sport. Importante acquisizione da parte di Sky, che si è assicurata la rassegna iridata che si terrà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Tutte le partite, comprese quelle dell’Italia saranno in diretta ed in esclusiva. C’è grande attesa per l’Italia, che ha conquistato il terzo posto nel 2017 in Corea del Sud e soprattutto l’anno scorso con l’Under 19 ha ...

L’Italia Under 21 impatta contro l’Austria : assenze pesanti dei big - in porta Audero salva tutto : Tante assenze pesanti e qualche prestazione sottotono, hanno impedito alL’Italia Under 21 di superare l’Austria: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super Emil Audero In attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’Under 21 di Gigi Di Biagio per il test match contro l’Austria. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, ...

Europei Under 21 2019 - potrebbe essere l’anno dell’Italia ma occhio ai talenti dell’Inghilterra [FOTO] : 1/14 ...

Calcio - Luiz Felipe rifiuta la convocazione nell’Italia Under21 : “Mi sento brasiliano” : Una decisione sorprendente ma per alcuni aspetti comprensibile quella presa nella giornata di ieri dal difensore della Lazio Luiz Felipe. Il giocatore biancoceleste era stato convocato da Luigi Di Biagio per il raduno della Nazionale italiana Under 21 di Calcio in vista delle due amichevoli della prossima settimana contro Austria e Croazia e rappresentava sicuramente la principale novità tra i giocatori scelti dal Commissario Tecnico. Nato e ...

Under 21 Luiz Felipe dice no all’Italia e abbandona il ritiro : Under 21 Luiz Felipe – Il calciatore della Lazio Luiz Felipe, convocato in Nazionale Under 21, ha raggiunto ieri sera la sede del ritiro degli Azzurrini a Roma ed ha manifestato uno stato d’animo, legato alla doppia nazionalità italiana e brasiliana, che non gli avrebbe consentito di partecipare con serenità alle prossime sue gare amichevoli […] L'articolo Under 21 Luiz Felipe dice no all’Italia e abbandona il ritiro ...

Calcio : i convocati dell’Italia Under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

Softball - le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Irma Testa : Nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la Boxe: dal 7 al 18 marzo a Vladikavkaz, in Russia, si svolgeranno gli Europei under 22. Una folta pattuglia italiana presente in terra russa: sono sedici i pugili azzurri, nove uomini e sette donne. Tra le stelle della manifestazione sicuramente Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro che combatterà nella categoria 57kg. Questi i convocati ...

Rugby – Sei Nazioni Under 20 - ufficializzato il XV dell’Italia che affronterà venerdì l’Inghilterra : Nella quarta giornata del Sei Nazioni di categoria, gli azzurrini se la vedranno con l’Inghilterra a Bedford Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha reso nota la formazione che venerdì 8 marzo, alle ore 19.45 locali (20.45 in Italia) affronterà a Bedford i pari età dell’Inghilterra nella quarta giornata del 6 Nazioni di categoria. Nota per i fans italiani a Bedford: i biglietti per Inghilterra v Italia ...

Rugby - Mondiali Under 20 Argentina 2019 : ufficiale il calendario. Tutte le partite dell’Italia : Ufficiali le date dei Mondiali Under 20 di Rugby che si terranno in Argentina dal 4 al 22 giugno: l’Italia è inserita nel Girone B ed esordirà proprio il 4 giugno contro l’Australia per poi affrontare l’Inghilterra l’8, e l’Irlanda il 12. Le semifinali sono in programma il 17, mentre le finali si giocheranno il 22. Così al sito federale il responsabile tecnico Fabio Roselli: “Il livello del Mondiale Under 20 ...

Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italia per le ultime due sfide. Fabio Roselli chiama 24 azzurrini : Ufficializzata da parte del responsabile tecnico Fabio Roselli la lista da cui usciranno i nomi degli atleti dell’Italia del rugby che scenderanno in campo nelle ultime due gare del Sei Nazioni Under 20: sono 24 gli azzurrini prescelti per le sfide in Inghilterra e a Biella contro la Francia. Il ritiro inizierà domenica 3 marzo a Montichiari. Queste le dichiarazioni di Fabio Roselli al sito federale: “Abbiamo un gruppo molto giovane con ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italiaper la sfida all’Irlanda - 25 azzurrini in ritiro a Rieti : Da domenica 17 a venerdì 22 febbraio l’Italia Under 20 di Rugby sarà in raduno a Rieti, dove venerdì 22 alle ore 19.00 gli azzurrini affronteranno l’Irlanda nella terza giornata del Sei Nazioni di categoria. Il responsabile tecnico Fabio Roselli ha convocato per l’occasione 25 atleti. Due le novità rispetto alla lista per la partita persa contro il Galles: Andrea Zambonin tra le seconde linee e Cristian Lai tra gli estremi. Di ...

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...

Calcio : l’Italia Under21 sfiderà in amichevole l’Austria e la Croazia a Trieste ed a Frosinone : Riprende l’avventura dell’Italia Under21 di Calcio di Luigi Di Biagio nel suo percorso di avvicinamento agli Europei di categoria che il Bel Paese ospiterà nel prossimo mese di giugno. La compagine tricolore, infatti, disputerà due amichevoli giovedì 21 marzo (ore 18.30) e lunedì 25 marzo (ore 18.30), rispettivamente al “Nereo Rocco” di Trieste e al “Benito Stirpe” di Frosinone, contro l’Austria e la ...