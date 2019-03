Una Vita spoiler iberici | Ramon rimane ad Acacias 38 per aiutare Felipe

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Le anticipazioni spagnole di Una, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 marzo, svelano chedeciderà diil suo amico, mentre Telmo scoprirà la verità su Mateo. Infine Bellita cercherà un pretendente per la figlia.Unaanticipazioni:resta ad38 perEduardo sospetterà che la moglie Lucia sia triste per la partenza di Telmo. Carmen, invece, confesserà di credere nell'innocenza di, tanto da sospettare che stia coprendo qualcuno: a proposito, il nobile deciderà dire da38 per stare vicino aDaglidi Unasi evince che Bellita, vorrà che sua figlia trovi un fidanzato, tanto da presentarle Alberto. Peccato la ragazza scappi dall'incontro, tanto da rendere felice Emilio che li stava osservando dal ristorante. Intanto ad38 arriverà Ariza, il quale chiederà di vedere ...

Mov5Stelle : I lavoratori sottopagati nel nostro Paese sono circa 3 milioni. Dati agghiaccianti, che rendono indispensabile alza… - Roberto_Fico : L’eccidio delle #FosseArdeatine è una delle pagine più tragiche della nostra storia, un orrendo massacro che ha las… - Linkiesta : La prima cosa sconcertante è lo sfruttamento senza freni delle mucche: a fronte di una vita media di 25 anni, quest… -