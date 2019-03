Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2019 | Blanca scopre che Diego è salvo

Lazio - per Luis Alberto Una Vita da mezz'ala e il sogno chiamato Siviglia : Lui e la moglie Patricia sono a Siviglia da una settimana, una città che amano, tanto da non nasconderlo sui social, visto che entrambi hanno postato la città più bella del mondo, è la perfezione. ...

Anticipazione Una Vita : feste clandestine ad Acacias 38 - Leonor nei guai? : Una Vita anticipazioni: Inigo, Flora e Leonor nei guai? feste notturne ad Acacias 38 Con l’arrivo di Inigo e Flora, la trama di Una Vita subirà un leggero cambiamento. Leonor si mostra immediatamente interessata alla Vita dei due e soprattutto è l’unica che si offre volontaria per aiutarli con La Deliciosa. I presunti marito e […] L'articolo Anticipazione Una Vita: feste clandestine ad Acacias 38, Leonor nei guai? proviene da ...

Una Vita anticipazioni : JACINTO conosce MARCELINA e… : È arrivato il momento di parlare anche nei nostri post di JACINTO Mola Escolano (Jona Garcia), il cugino di Casilda (Marita Zafra). Arrivato già da qualche settimana nelle puntate italiane di Una Vita, il pastore diventerà un personaggio sempre più importante della telenovela e, proprio per questo, verrà affiancato ad una “bizzarra” new entry: la domestica MARCELINA (Cristina Platas). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre ...

Una Vita - trame spagnole : Ursula violentata da due uomini e ripudiata dai genitori : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela di Canale 5 scritta da Aurora Guerra già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole, che vedremo in Italia solo tra qualche mese, svelano che il passato triste di Ursula Dicenta verrà a galla tramite un flash-black. I telespettatori, infatti, scopriranno che la dark lady era stata ripudiata dalla famiglia dopo aver subito un abuso da parte di due ...

Spoiler Una Vita questa settimana : Blanca minacciata di morte - Samuel affronta Ursula : Eccoci con il consueto spazio incentrato sulle trame della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli episodi italiani in onda la settimana prossima, si preannunciano ricchi di colpi di scena. Gli Spoiler svelano che la diabolica Olga Dicenta, dimostrerà ancora una volta di non aver rinunciato a vendicarsi, dato che dopo essere stata mollata da Diego Alday, minaccerà di morte la sorella Blanca. Samuel invece, ...

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 672 di Una VITA di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019: Diego spiega al fratello Samuel che i numeri sul disegno del pendente “Anita” stanno ad indicare la combinazione della cassaforte di Jaime. All’interno, i due trovano la lettera che il padre aveva scritto loro… Blanca Dicenta scopre che Diego si è svegliato e così decide di andare da lui… Simon bacia ancora Elvira e Adela vede ...

Una Vita - anticipazioni : Olga rapisce Blanca : Olga rapisce Blanca Battute finali per Olga Dicenta (Sara Sierra) nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5: già disperata per essere stata lasciata da Diego (Ruben De Eguia), la ragazza andrà letteralmente in escandescenze quando Ursula (Montse Alcoverro), dopo aver scoperto che ha rivelato al figliastro come poteva aprire la cassaforte di Jaime (Carlos Olalla), la sbatterà fuori di casa. Olga concentrerà così il suo ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lolita seduce Belarmino per salvare Antoñito : L'innamorata Lolita farà di tutto per salvare il suo Antoñito e per cogliere in fallo Belarmino, fingerà di volerlo sedurre.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : il bimbo di Blanca muore durante il parto : In fuga, Blanca è costretta a partorire da sola in un luogo sperduto. Purtroppo il piccolo nascerà morto.

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 29 marzo : Ci siamo. Nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA e dunque anche stavolta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su quel che vedremo da oggi (24 marzo) fino a venerdì prossimo (29 marzo) su Canale 5. Vi ricordiamo che la telenovela andrà in onda anche martedì alle 22,30 su Rete 4. Olga dissuade l’infermiera Ortego dal sabotaggio della trasfusione. Diego e Samuel si salvano, con grande disappunto di Ursula. Il dottor Quiles comunica ...

Una Vita - trame iberiche 1-7 aprile : Simon ed Elvira si lasciano andare al loro amore : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita'. Gli spoiler delle puntate spagnole che vanno in onda da lunedì 1 fino a domenica 7 aprile svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ursula. Quest'ultima vivrà momenti di preoccupazione dovuti all'assenza delle figlie e avrà intenzione di mettersi alla ricerca di Olga e Blanca. ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : un ritorno sgradito : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Huertas torna ad Acacias 38 Un ritorno inaspettato segnerà le prossime puntate di Una Vita. La soap opera di Aurora Guerra vedrà fare il suo ingresso ad Acacias 38 Huertas, l’ex amate di Felipe e la cosa creerà non solo problemi a Celia, ma anche a Blanca e Diego. Nelle puntate spagnole di Una Vita infatti, il ragazzo andrà a vivere con la figlia di Ursula e dovrà trovare un nuovo lavoro. Diego ...