huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Alla luce di "rischi di uno scenario di nosempre più verosimile", l'Ue e gli Stati membri hanno sostanzialmente "completato" la preparazione in caso di un'uscita traumatica dall'Ue della Gran Bretagna. Lo ha annunciato la Commissione Ue, spiegando che anche quasi tutte le misure legislative (17 su 19) sono già state adottate e le rimanenti dovrebbero esserlo "rapidamente".Anche i 27 Stati, dopo le missioni compiute in ogni Stato membro dai vertici di Bruxelles, sono sostanzialmente "pronti", assicurano fonti Ue, con i Paesi più esposti quali Francia, Olanda, Belgio, Irlanda ma anche Spagna e Danimarca che hanno apto checkpoint con controlli alle frontiere, in particolare per le merci agroalimentari, assumendo nel complesso un paio di migliaia di nuove guardie. Le misure adottate dall'Ue per evitare i maggiori danni nel trasporto aereo, ferroviario, ...

HuffPostItalia : Ue pronta al no deal sulla Brexit: 'Completati i preparativi' - lucaperrtw : E in Italia il nostro governo cosa sta facendo per proteggere le nostre imprese e cittadini in caso di No Deal… - jizku : UK è pronta per il no-deal... Questo fa pensare che fosse tutto perfettamente pianificato sin dall'inizio... -