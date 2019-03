Tutti pazzi per Nicolas Tagliafico | da Madrid e Londra arrivano offerte…

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nicolaspotrebbe essere uno dei calciatori nell’occhio del ciclone nel prossimo calciomercato, il terzino potrebbe dire addio all’Ajax. Il terzino sinistro argentino non è riuscito a mettersi in mostra con la maglia della sua Nazionale ai Mondiali in Russia, ma si è rifatto con gli interessi nella sua annata all’Ajax ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Dopo l’exploit contro il Real, diversi club gli hanno messo gli occhi addosso, tra questi ci sarebbero secondo il Sun sia l’Arsenal che l’Atletico. Non è escluso però che anche il Real possa sondare il terreno per l’esterno, sopratutto in caso d’addio di Marcelo a fine stagione.L'articolo: daofferte… SPORTFAIR.

Terremarsicane : Tutti pazzi per “Be Appy”. L’innovativa raccolta punti firmata 'Ipercoop' al centro commerciale I Marsi - YahooSportsIT : ??Tutti pazzi per Kean ??Ma la Juve nicchia sul rinnovo! ??Leonardo ci prova - kallistokint : @marattin Twitter non adatto a discussioni approfondite però, secondo un politico, adatto a schedarci tutti, stile… -