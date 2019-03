Turchia | ho assistito al processo agli avvocati accusati da Erdogan | una parodia dello

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ho avuto occasione di assistere, la settimana scorsa, alle udienze finali delintentato, nei pressi di Istanbul, contro venti, membri e militanti, uomini e donne, dell’associazione dei giuristi progressisti (CHD). Come prevedibile, si sono avute, mercoledì, una serie di pesanti condanne, fino a diciotto anni di carcere. Il “delitto”? Aver preso sul serio la professione legale, difendendo membri di organizzazioni ritenute illegali dal regime, minatori vittime di disastri sul lavoro, coloro che si opponevano al progetto di devastazione urbanistica denominato Gezi Park e molti altri soggetti sociali all’opposizione. Mentre in Italia abbiamo un premier che, sia pure per meri motivi propagandistici, si è autodefinito l’avvocato del popolo, inchi l’avvocato del popolo lo fa davvero è destinato a passare molti anni in carcere, ...

