Tria | Italia vuole coinvolgere Singapore investimenti strutturali

Italia vuole coinvolgere Singapore investimenti strutturali - Tria : Il governo gradirebbe una partecipazione di Singapore al piano di investimenti strutturali del paese. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, arrivato nella principale piazza finanziaria del Sud-est asiatico per una visita ufficiale che si concle domani.

Snowboard - Mixed PSL Winterberg 2019 : nell’ultima gara stagionale trionfa l’AusTria - Italia fuori al primo turno : Poca gloria per l’Italia nell’ultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in quel di Winterberg (Germania). Nel PSL misto ad imporsi è l’Austria, mentre le due coppie azzurre sono state eliminate al primo turno. Daniela Ulbing e Benjamin Karl, i veri e propri dominatori della stagione nella specialità: per loro è tre su tre dopo le vittorie di Bad Gastein e Mosca, arriva ovviamente il ...

ENI e CNR insieme per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della ricerca : 4 centri al Sud Italia per “innovazioni tecnologiche su scala indusTriale” : Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Massimo Inguscio, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, dando seguito all’incontro dello scorso maggio, hanno firmato oggi un Joint Research Agreement (JRA) per l’istituzione di quattro centri di ricerca congiunti localizzati nel Mezzogiorno, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro per il Sud Barbara Lezzi e del Presidente ...

Cina : Marinese (ConfindusTria Venezia) - 'Via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Accordo Italia-Cina : la - difficile - idea di espaTriare la serie A : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo.

Italia-AusTria Under 21 - Di Biagio : “Bene i primi 30' - poi ci siamo disuniti” : Italia-Austria Under 21 0-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Luigi Di Biagio, ct dell’Italia Under 21, ha parlato del pareggio contro i pari età dell’Austria, prima partita amichevole del 2019 per gli azzurrini. Queste le parole del commissario tecnico: “Abbiamo fatto una buona mezz’ora, poi ci siamo disuniti”. LEGGI […] L'articolo Italia-Austria Under 21, Di Biagio: “Bene ...

Italia-AusTria - amichevole Under 21 - Di Biagio : “Doppiamo lavorare e migliorare - con la Croazia mi aspetto una partita diversa” : L’Italia Under 21 ha pareggiato 0-0 con l’Austria nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Gli azzurrini non hanno inciso in questa sfida di preparazione per gli Europei di giugno, non riuscendo a concretizzare le occasioni create e subendo troppe volte le ripartenze degli avversari. Al termine della gara il CT Luigi Di Biagio ha commentato la prova dei suoi ragazzi, sottolineando come ci sia ancora molto da lavorare per ...

L’Italia Under 21 impatta contro l’AusTria : assenze pesanti dei big - in porta Audero salva tutto : Tante assenze pesanti e qualche prestazione sottotono, hanno impedito alL’Italia Under 21 di superare l’Austria: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super Emil Audero In attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’Under 21 di Gigi Di Biagio per il test match contro l’Austria. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, ...

Italia-AusTria - amichevole Under 21 : gli azzurrini non brillano - termina 0-0 a Trieste : L’Italia Under 21 non convince contro l’Austria e ottiene solamente uno 0-0 nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La squadra di Gigi Di Biagio si è resa pericolosa a tratti, ma ha subito anche troppo, con gli austriaci che hanno sfiorato più volte il gol, negato solo grazie alle grandi parate di Audero, il migliore dei nostri questa sera. Per gli azzurrini c’è quindi ancora molto da lavorare in vista degli Europei che si ...