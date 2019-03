Tre medaglie e due record | grandi risultati per Marco Pentagoni

Tiro con l’Arco – Europei Indoor : otto medaglie per l’Italia - gli azzurri portano a casa Tre ori : Tre medaglie: due ori e un argento. E’ questo il risultato della Nazionale Italiana nelle finali individuali di Samsun Agli Europei Indoor Massimiliano Mandia vince l’oro allo shoot off 6-5 (10-10) nell’Arco olimpico battendo in una finale equilibratissima il compagno di squadra Marco Morello che quindi si consola con l’argento. Campionessa d’Europa è anche Elisa Roner brava a battere 144-140 la padrona di casa Topkarci nella finale ...

Campionati del Mondo di Indoor Rowing – L’Italia conquista Tre medaglie in California : Mondiali Indoor Rowing. Tre medaglie per L’Italia in California In California, a Long Beach, ieri in serata – nella mattinata Californiana – sono arrivate per L’Italia tre medaglie (un oro e due argenti) vinte durante la seconda edizione dei Campionati del Mondo di Indoor Rowing. Ad aprire la striscia positiva è stata la vittoria del paratleta della SS Murcarolo, Gianfilippo Mirabile che, dopo aver vinto l’Europeo circa un mese fa, ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota Tre ori - Italia seconda con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Speed skating - Mondiali 2019 : Italia con zero medaglie - Tre quarti posti e una speranza : E i Mondiali 2019 di Speed skating ad Inzell (Germania) hanno chiuso i battenti. Lo spettacolo nei 4 giorni di gare è stato di primissimo livello e le prestazioni degne di nota non sono mancate: l’olandese Sven Kramer detronizzato nei suoi 5000 metri dopo 12 anni dal norvegese Sverre Lunde Pedersen, i trionfi della ceca Martina Sablikova (doppietta nei 3000 e 5000 metri e 15 titoli iridati in carriera) e dell’orange Ireen Wüst (13 ...

Short Track – Mondiali Junior Montreal : giornata positiva per l’Italia - gli azzurri centrano Tre medaglie di bronzo : Nella rassegna iridata di categoria in Canada, la Nazionale azzurra di Nicola Rodigari sale tre volte sul podio con Pietro Sighel (500 e 1500) e la staffetta femminile Tre squilli azzurri dal Canada. Ai Mondiali Junior di Short Track a Montreal l’Italia dimostra tutto il suo valore e conquista tre fantastiche medaglie di bronzo: due per Pietro Sighel, splendido su 500 e 1500 metri, l’altro invece per la staffetta femminile formata ...