Trasporto aereo | oggi sciopero | cancellati 97 voli Alitalia

Lunedì nero per il Trasporto aereo - sciopero nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. Domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...

Lunedì 25 marzo sciopero di tutto il Trasporto aereo | : Stop di 4 ore, dalle 10 alle 14, per i lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Anche Anpac e Apnav, nella stessa fascia, confermano stop per piloti e assistenti di volo. Si ferma per 24 ore il personale ...

Lunedì difficile per il Trasporto aereo : lo sciopero nazionale cancella 95 voli Alitalia : Dalle 10 alle 14 a terra i collegamenti nazionali einternazionali, mentre quelli intercontinentali sono garantiti

Lunedì nero per il Trasporto aereo - domani sciopero nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...

Trasporto aereo - domani sciopero di 4 ore. Alitalia cancella 95 voli : sciopero lunedì di 4 ore nel Trasporto aereo . Disagi in vista, dunque, per chi ha prenotato un volo. L'Alitalia ha messo in atto un piano che garantirà ai passeggeri di partire comunque in giornata. ...

Domani sciopero Trasporto aereo - Alitalia cancella 95 voli su 550 - : Stop di 4 ore, dalle 10 alle 14, per i lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Anche Anpac e Apnav, nella stessa fascia, confermano stop per piloti e assistenti di volo. Si ferma per 24 ore il personale ...

Trasporto aereo - domani sciopero : cancellati 97 voli Alitalia : Cancellazione di voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del Trasporto domani lunedì 25 marzo. L'agitazione riguarda i ...

Lo sciopero del Trasporto aereo di lunedì 25 marzo : Roma, 24 mar., askanews, - Cancellazione di molti voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto lunedì 25 marzo. L'...

Sciopero del Trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia. «...

Sciopero del Trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi volerà lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno ...

Mit - conclusa la prima Conferenza nazionale sul Trasporto aereo : "Fare sistema, attraverso iniziative del Governo mirate a garantire il pieno sviluppo del comparto aereo con il coinvolgimento di tutte le componenti come istituzioni, operatori, parti sociali, ...

Trasporto aereo - Camanzi - ART - : "Regole stabili e prevedibili per attrarre investimenti" : Nel Trasporto aereo , "una regolazione indipendente, stabile e prevedibile , assicura un quadro favorevole per attrarre investimenti in un'ottica di medio e lungo termine". Così si è espresso, in ...

Trasporto aereo - seconda giornata di confronto. Siri : "Documento finale sia pietra miliare sviluppo" : seconda e ultima giornata di confronto fra gli operatori del settore aereo , chiamati dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dal sottosegretario Armando Sir i, per delineare il futuro del ...

Trasporto aereo : con SITA i passeggeri Aeromexico sono connessi in tempo reale con il proprio bagaglio : Informazioni in tempo reale sul proprio bagaglio? Per chi vola con Aeromexico sono disponibili in tempo reale in chat su Whatsapp e Facebook grazie all’Intelligenza Artificiale e a SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto Aereo. La compagnia messicana è la prima a integrare la soluzione WorldTracer® di SITA per la tracciatura in tempo reale dei bagagli nel chatbot di customer service, basato su un utilizzo sofisticato di ...