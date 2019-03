huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilnon: sono statiassolti, daldi, i 10 imputati nel processo sullo scandalo dei decessi che sarebbero stati causati dalledi. Tra le persone sotto processo figuravano anche Duilio Poggiolini (difeso dall'avvocato Luigi Ferrante), all'epoca dei fatti (gli anni '90) dg del servizio farmaceutico del ministero, e gli ex manager e tecnici del Gruppo Marcucci (difesi dagli avvocati Alfonso Stile, Carla Manduchi e Massimo Di Noia).

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Trasfusioni di sangue infetto, per il tribunale di Napoli il fatto non sussiste: tutti assolti - HuffPostItalia : Trasfusioni di sangue infetto, per il tribunale di Napoli il fatto non sussiste: tutti assolti - Roby_Giordano : Sangue infetto: tutti assolti dal Trib di Napoli i 10 imputati nel processo sullo scandalo dei decessi che sarebber… -