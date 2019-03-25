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Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20:00 (Di lunedì 25 marzo 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. Traffico IN DIMINUZIONE. ED È IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. IN USCITA DA Roma CI SONO PERÒ ANCORA DISAGI: È RALLENTATO IL Traffico CHE ARRIVA DALLA TANGENZIALE. Traffico CHE IN USCITA DA Roma È INTENSO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LUNGO LA NOMENTANA. SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE NELLA CARREGGIATA ESTERNA. CI TROVIAMO TRA LA PONTINA E L’APPIA VERSO LA Roma-NAPOLI. SULLA TANGENZIALE, CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DISAGI CON CODE. PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI A MONTEVERDE TRA VIA CATEL E ...
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