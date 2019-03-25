L'articolo Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18:30 ...
BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - poliziadistato : Roma confiscati beni e contanti per un valore di 30 milioni di euro appartenenti a cosche di 'ndrangheta e alla fa… - beppe_grillo : #ROMA: Ormai manca pochissimo per #Vialibera! Domenica 24 marzo una rete ciclopedonale di circa 15 km sarà chiusa a… -
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA RAMPA D’IMMISSIONE PER LA Roma-NAPOLI, INCIDENTE CHE PROVOCAVA DISAGI PROVENENDO DALLA A24; ORA RESTA IL Traffico INTENSO. UN INCIDENTE INVECE PROVOCA ANCORA DISAGI LUNGO LA VIA ANAGNINA; CI TROVIAMO TRA MORENA E GROTTAFERRATA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA RAMPA CHE IMMETTE SULL’AUTOSTRADA Roma- NAPOLI PROVENENDO DALLA CASILINA; RIPERCUSSIONI CON CODE E RALLENTAMENTI SUL RACCORDO A PARTIRE DALLA PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA, ORA RESTA IL ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL TUSCOLANO, TRA IL QUADRARO E LUCIO SESTIO, IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO IN VIA CORVO; STRADA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL Traffico. DIVERSI GLI INCIDENTI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico LUNGO LA VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA. INCIDENTE SUL VIALE ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA, CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PROCEDE IN CODA. DISAGI ANCHE A CORSO FRANCIA: LAVORI PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIGNA CLARA E LA TANGENZIALE. VICINO ALLA TANGENZIALE, INCIDENTE IN VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA, CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PROCEDE IN CODA. DISAGI ANCHE A CORSO FRANCIA: LAVORI PROVOCANO INCOLONNAMENTI TRA VIGNA CLARA E LA TANGENZIALE. VICINO ALLA TANGENZIALE, INCIDENTE IN VIA DEI CAMPI ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 13:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROVOCANO INCOLONNAMENTI A CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E QUINDI PROCEDE VERSO LA VIA SALARIA. NON MOLTO DISTANTE DA QUESTA ZONA ABBIAMO Traffico TRA VIALE CORTINA D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE, E CI SONO ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 13:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE, LAVORI ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROVOCANO INCOLONNAMENTI A CHI PROVIENE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E QUINDI PROCEDE VERSO LA VIA SALARIA. NON MOLTO DISTANTE DA QUESTA ZONA ABBIAMO Traffico TRA VIALE CORTINA D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE, E CI SONO ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA. ALL’ARDEATINO CODE ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA. ALL’ARDEATINO CODE ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,CODE A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA PRENESTINA ...