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Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18:30 (Di lunedì 25 marzo 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN CORSO. PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR TRE TESTE. SIAMO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA DISAGI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE ALESSANDRA INTENSO AL MOMENTO IL Traffico IN USCITA DA Roma. CODE SULLA COLOMBO, FILE ALLA GIUSTINIANA, INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA. RACCORDO CON DISAGI E CODE TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24. In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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