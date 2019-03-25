Traffico Roma del 25-03-2019 ore 13 | 30

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Traffico Roma del 25-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA. ALL’ARDEATINO CODE ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA D’IMMISSIONE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL GRA. ALL’ARDEATINO CODE ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,CODE A TRATTI DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI SI RALLENTA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA GIUSTINIANA E A SEGUIRE DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO VERSO IL CENTRO CITTÀ; TRAFFICATE ANCHE LA FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E LA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA PRENESTINA ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDì 25 MARZO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA FINO A LAURENTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTIO DA PRENESTINA A TIBURTINA CIRCOLAZIONE IN AUMENTO SUL QUADRANTE EST: CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE ...
Traffico Roma del 24-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 19:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL RACCORDO ANULARE. CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ...
Traffico Roma del 24-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. E’ IL CASO DI VIA PONTINA IN FILA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, DI VIA C.COLOMBO DA OSTIA A VIA DI ACILIA E DELLA VIA AURELIA DA FREGENE AL RACCORDO ANULARE. CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO DAL BIVIO PER LA A12 ...
Traffico Roma del 24-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 17.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA MARIO FANI, IN VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN VIA TRIONFALE. SUL RACCORSO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA PENESTINA E ARDEATINA, IN ...
Traffico Roma del 24-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 16:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA RomaNINA E APPIA. ANCORA DIFFICOLTA’ ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , PER UN INCIDENTE CHIUSO L’INGRESSO DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO VIA DEL FORO ITALICO. OGGI DOMENICA 24 MARZO È L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA ...
Traffico Roma del 24-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 24 MARZO 2019 ORE 15.20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ RESTA CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA MARIO FANI, IN VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN VIA TRIONFALE. OGGI DOMENICA 24 MARZO È ANCHE L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE: DIVIETO ...
Blocco del Traffico - domenica ecologica Roma/ Pedica - Pd - 'Raggi devastante' : A Roma è in corso il Blocco del traffico e delle auto per la domenica ecologica. Polemica da parte del senatore del Partito Democratico Pedica