Tra console e streaming - chi vince e chi perde nella partita dei videogame : Stadia cambia tutto. Rappresenta e accelera il riassetto del settore. I videogiochi in streaming smusseranno le distinzioni tra diversi dispositivi, peseranno sulle console (anche se non nell'immediato), penalizzeranno alcuni nomi storici e ne chiameranno sul ring altri che – fino a ora – con i joypad avevano a che fare poco o nulla. Di sicuro c'è una cosa: tutti vogliono un pezzo di una torta che nel 2023 potrebbe valere 200 miliardi di ...

La console Google si chiama STADIA - il Trailer di annuncio e tutte le novità ufficiali dalla GDC : Il gaming secondo Google ha un nome: STADIA. Come promesso, dal palco della GDC 2019 di San Francisco il colosso dei servizi online ha presentato la sua prima console. O ancora meglio, la sua visione del gaming del futuro, che va ad incarnarsi in una piattaforma tutta incentrata sullo streaming. La kermesse è stata il luogo ideale per alzare il sipario su una filosofia assieme innovativa ed inclusiva, che punta ad unire creativi, giocatori e ...

Il gaming mobile genera enTrate il 20% superiori rispetto a console - PC e handheld combinati : Che il gaming mobile sia un segmento del nostro medium preferito sempre più in espansione è un fatto ormai risaputo da diversi anni ma sicuramente i freddi numeri ci aiutano a mettere in prospettiva questa incredibile crescita. I ricercatori di mercato di App Annie e IDC hanno pubblicato il loro gaming Spotlight 2018 Review Report sottolineando proprio la notevolissima crescita del mercato mobile negli ultimi anni. Soprattutto un grafico mostra ...

La console Google sfida PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : come potrà reggere il confronto? : Proseguono febbrili i preparativi in vista della console Google, il nuovo hardware del colosso mondiale che si appresta a lanciare il guanto di sfida alle dominatrici del settore, Sony, Microsoft e Nintendo. È sostanzialmente ancora impossibile fare una stima di quello che i vertici dell'azienda statunitense sono ormai pronti a mostrare nel corso della GDC di settimana prossima. Quello che per ora è certo è che il futuro dell'intrattenimento ...

Sephirotic Stories - Trailer del gdr in uscita oggi su console e PC : Ma con il potere dell'albero del mondo che ha cominciato a indebolirsi, innumerevoli persone sono state sopraffatte da un ombra che le ha trasformate in mostri. Col mondo che sta per andare in rovina ...

La nuova console Google Tra PS5 e Xbox Scarlett - cosa vedremo alla GDC 2019? : Che una console Google sia in lavorazione nelle laboriose e creative fucine del colosso di Mountain View è un rumor che infiamma la rete ormai da mesi. Sono tantissimi, tra addetti ai lavori, analisti e semplici appassionati a credere che l'azienda californiana sia pronta ad investire con il piglio del campione nell'industria videoludica, così da sfidare a muso duro Sony, Microsoft e Nintendo. D'altronde Google ha assolutamente i mezzi ...

Veneto - Usa : Zaia inconTra console generale Elisabeth Lee Martinez - 2 - : Inoltre, il Consolato è attivo in Veneto nella promozione dell'innovazione tecnologica e della partecipazione delle donne agli ambiti della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, STEM,. ...

NPD : Nintendo Switch è stata la console più venduta a gennaio - Kingdom Hearts 3 domina Tra i giochi : NPD ha pubblicato i dati per il mercato USA del mese di gennaio 2019, e i vincitori sono stati Kingdom Hearts 3 e Nintendo Switch.Come segnala VG247.com le vendite hardware per gennaio 2019 sono diminuite del 28% rispetto all'anno precedente ($ 278 milioni) a $ 199 milioni.Nintendo Switch è stata la console più venduta del mese, sia in dollari che in unità di vendita, ed è stata l'unica console in grado di mostrare una crescita anno su ...

Google presenterà il suo progetto legato al gaming a marzo? Si Tratterà di una sorta di console? : Il mese prossimo potremmo finalmente avere novità riguardo il tanto rumoreggiato progetto di Google legato all'industria del gaming, riporta Polygon.Come possiamo notare, la compagnia terrà una presentazione il 19 marzo e ciò che ci si aspetta è proprio la presentazione del suo progetto dedicato al gaming. Voci di corridoio parlano di un progetto dal nome in codice "Yeti", che dovrebbe assumere la forma di un servizio di streaming di videogiochi ...

I salvataggi di Anthem poTranno essere Trasferiti sulle console di prossima generazione : Anthem, l'imminente titolo di BioWare, era originariamente previsto per il lancio nel 2018. Tuttavia, la data cambiò rapidamente quando il gioco fu rinviato al 2019. Il gioco deve ancora arrivare sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC, ma ciò non ha impedito ai giocatori di pensare a ciò che verrà in seguito. Sappiamo già che Anthem è un gioco che BioWare spera di supportare per molto tempo, come è accaduto con Destiny che è stato ...

PS4 meglio di Wii e in linea con PS2? L'avvicinamento ai 100 milioni di console vendute lo dimosTra : Solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato dell'ultimo traguardo di PlayStation 4, di quelle 94,2 milioni di unità distribuite che consacrano l'impegno profuso da Sony in una generazione che dando un'occhiata alle esclusive previste darà ancora più di una soddisfazione.Per dare ulteriore spessore ai numeri fatti registrare da PS4, l'analista di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha deciso di proporre un grafico che confronta l'andamento delle vendite ...